Khởi tố Lê Trung Khoa và đồng phạm

TPO - Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa (phải) cùng đồng phạm. Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại Gia Lai; quốc tịch Việt Nam; hộ khẩu thường trú tại Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ và phát tán các thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, thù địch, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về tội danh nêu trên. Các quyết định và lệnh tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.