Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố Lê Trung Khoa và đồng phạm

Đ.H
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

screen-shot-2025-11-17-at-194243.png
Bị can Lê Trung Khoa (phải) cùng đồng phạm. Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại Gia Lai; quốc tịch Việt Nam; hộ khẩu thường trú tại Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ và phát tán các thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, thù địch, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về tội danh nêu trên. Các quyết định và lệnh tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ.H
#Khởi tố vụ án chống Nhà nước #Làm #tàng trữ #phát tán thông tin xuyên tạc #Hành vi chống phá chính quyền #Vai trò của Bộ Công an và Viện Kiểm sát #Chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục