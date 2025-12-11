Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đôi bạn trượt dài trong vòng xoáy ma túy

Thu Hiền
TPO - Từ nghiện ngập đến hám lợi, đôi bạn Thành và Ngọc đã lao vào phi vụ mua bán hồng phiến. Cái giá của sự bất chấp mà cả hai phải trả cho lần “sa chân” này là bản án 20 năm tù.

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Ngọc Thành (35 tuổi, trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) và Trần Huy Ngọc (42 tuổi, trú xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thành có tiền sử phạm tội từ khi mới 15 tuổi và bị đưa vào cơ sở giáo dục, giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp. Hai năm sau, anh ta bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 4 năm tù về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Năm 2011, Thành tiếp tục bị tuyên phạt 38 tháng tù vì Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Những năm sau đó, Thành liên tục “vào tù ra tội” với các tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Người thân từng hy vọng sau nhiều lần trả giá, Thành sẽ biết dừng lại để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với bản tính lười lao động, anh ta lại bắt tay với Ngọc - người cũng có nhiều tiền sự và một tiền án liên quan đến ma túy.

z7312515973808-7b044605e6d831c6644e664663746522.jpg
Hai bị cáo Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc tại tòa

Ngày 29/10/2024, để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời, Ngọc nhờ Thành mua hộ 10 gói hồng phiến. Thành đồng ý, liên lạc một phụ nữ ở huyện Quế Phong (cũ) để đặt mua. Bên bán báo giá 40 triệu đồng, nhưng Thành nâng giá lên 50 triệu đồng khi thông báo lại cho Ngọc.

Cùng ngày, Thành bắt xe lên Quế Phong lấy “hàng”. Hôm sau, ghé Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm người ốm, Thành mang theo gói ma túy trong hộp carton và gửi xe buýt để Ngọc nhận tại Diễn Châu. Khoảng 10h, Ngọc nhận hàng, lấy một phần sử dụng rồi giấu số còn lại để bán dần. Sau đó, đối tượng chuyển 50 triệu đồng cho Thành.

Chiều 6/1/2025, Tổ công tác Công an huyện Diễn Châu đến nhà Ngọc làm việc về thủ tục cai nghiện bắt buộc. Phát hiện động thái bất thường, lực lượng chức năng chứng kiến Ngọc thả một lọ nhựa chứa nhiều viên ma túy. Ngọc bị bắt quả tang cùng tang vật hơn 209 gam ma túy tổng hợp.

Hay tin đồng bọn sa lưới, Thành bỏ trốn vào Lâm Đồng. Đầu tháng 10/2025, khi trở về Nghệ An, anh ta bị bắt giữ.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Ngọc khai, do nghiện nặng, không có nghề nghiệp ổn định nên mua ma túy vừa để bán kiếm lời, vừa phục vụ nhu cầu cá nhân. Thành thừa nhận đã hưởng lợi 10 triệu đồng và cho biết trong thời gian trốn chạy luôn bị dằn vặt.

Nói lời sau cùng, cả hai bày tỏ hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở lại với gia đình.

Xem xét toàn bộ hồ sơ và lời khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc mỗi người 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thu Hiền
#ma túy #nghiện #bắt giữ #Nghệ An #buôn bán #án tù #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục