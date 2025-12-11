Yêu bạn trai "doanh nhân" qua mạng, người phụ nữ suýt mất 4 tỷ đồng

TPO - Người phụ nữ 45 tuổi ở Hà Tĩnh bị người yêu qua mạng ép chuyển 4 tỷ đồng vào "sàn giao dịch ảo", nếu không sẽ tung hình ảnh, video lên mạng xã hội.

Ngày 11/12, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, chị N.T.T (45 tuổi, trú tại xã Cẩm Xuyên) đã kết bạn Facebook với tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”. Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, tạo lòng tin rồi gợi ý chị T. “đầu tư” vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận CME GROUP.

Khi chị từ chối hoặc chần chừ, đối tượng đe dọa tung ảnh, video riêng tư lên mạng xã hội và gửi cho người thân.

Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng. Khi nắm bắt được thông tin, công an đã làm việc với chị T.

Sau khi được cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị N.T.T. đã nhận thức vụ việc.

Tại đây, người phụ nữ vẫn tuyệt đối tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng” là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội. Hai người thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài, đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.

Sau khi được lực lượng công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Công an xã Cẩm Xuyên cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác. Bởi thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, mối quan hệ tình cảm ảo để tống tiền, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các “sàn tiền ảo” giả mạo.

Dấu hiệu cần cảnh giác gồm: làm quen, tán tỉnh nhanh để tạo lòng tin; đề xuất đầu tư lợi nhuận siêu cao; đe dọa tung ảnh riêng tư; yêu cầu giao dịch qua sàn tiền ảo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.