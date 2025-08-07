Gia Lai: Tạm giữ hình sự đối tượng tống tiền lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai

TPO - Đạo cùng vợ đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku nhận số tiền 250 triệu đồng thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.

Đối tượng Phạm Quang Đạo tại cơ quan công an.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú phường Hội Phú) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Đạo mua một lô đất của ông T.V.H (SN 1954, trú xã Bàu Cạn) tại xã Gào do UBND TP. Pleiku (cũ) cấp với giá 170 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Đạo dự định chuyển nhượng, UBND TP. Pleiku phát hiện thửa đất này không đúng quy định nên đã ban hành Thông báo số 01 (ngày 9/1/2017) thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đây, Đạo đã tìm để đòi lại số tiền 170 triệu đồng nhưng ông H. từ chối không trả.

Qua tìm hiểu, Đạo phát hiện ông T. (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku) khi làm cán bộ địa chính tại UBND xã Gào đã làm sai, dẫn tới Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô này không đúng quy định. Năm 2017, Đạo đến tìm ông T. nói rằng phải có trách nhiệm với việc làm sai của mình và yêu cầu ông T. phải đòi từ ông H. 500 triệu đồng. Nếu không đòi được bản thân ông T. phải đưa cho Đạo 250 triệu đồng, nếu không Đạo sẽ khởi kiện hành vi sai phạm của ông T.

Lúc này, ông T. nói với Đạo chờ bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku đối với bản thân xong sẽ xem lại vụ việc. Tuy nhiên, khi ông T. đã được bổ nhiệm nhưng vẫn không liên hệ lại cho Đạo. Thời gian gần đây, Đạo đã liên tục gọi điện, nhắn tin và đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T. đòi tiền từ ông H. hoặc phải tự đưa tiền cho mình nếu không sẽ khởi kiện. Lo sợ việc bị Đạo kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân, ông T. đồng ý đưa tiền cho Đạo.

Chiều 6/8, Đạo cùng vợ đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku nhận số tiền 250 triệu đồng và viết một tờ giấy thể hiện nhận đủ số tiền trên, cam kết sẽ không khiếu nại gì. Khi Đạo vừa nhận 250 triệu đồng tiền mặt từ ông T. và viết giấy nhận tiền xong, thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.