Mua 'bùa yêu' qua mạng: Tiền càng tiêu, người yêu càng không thấy

TPO - Trong lúc chuyện tình duyên không được suôn sẻ, cô gái thấy tài khoản mạng xã hội nhiều lần phát trực tiếp video quảng cáo bán các loại bùa và vật được “sên bùa” giúp người mua đạt được điều mong muốn, nên liên lạc mua với số tiền gần 6 triệu đồng. Tiền càng tiêu thì người yêu càng không thấy, nên cô gái trình báo công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán bùa ngải qua mạng. Hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an cũng mời 2 người bán bùa ngải trên tới làm việc.

Trước đó, công an nhận trình báo từ một cô gái về việc mua bùa ngải trên mạng. Theo trình bày, trong lúc chuyện tình duyên không được suôn sẻ, thấy một tài khoản mạng xã hội nhiều lần phát trực tiếp quảng cáo bán các loại bùa và vật được “sên bùa” (làm cho bùa trở nên "linh" hoặc "có tác dụng"), giúp người mua đạt được điều mong muốn.

Liên lạc theo số điện thoại trên video, cô gái được đối tượng cam kết bùa sẽ có hiệu nghiệm trễ nhất 3 tháng. Tin lời, cô gái bỏ ra gần 6 triệu đồng mua các thứ như nước hoa, sáp sên bùa, rồi gửi ảnh để đối tượng làm bùa. Tuy nhiên, tiền tiêu nhưng người yêu vẫn không thấy.

Theo cô gái trên, ngoài lời quảng cáo của người bán, các bình luận bên dưới các video có nhiều người đánh giá bùa có kết quả, nên càng tin và mua.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hậu Giang) mời hai đối tượng livestream bán bùa trên tới làm việc, gồm: Trần Thị Huỳnh Như (SN 2000, trú Kiên Giang) và Danh Lợi (SN 2004, trú Hậu Giang).

Bước đầu, Như và Lợi khai nhận, không biết gì về bùa phép, muốn có tiền nên cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo bán bùa. Lợi đóng giả thầy bùa còn Như livestream bán các loại bùa và vật sên bùa có giá từ vài trăm nghìn đến 7 triệu đồng.

Như khai nhận, từng mua bùa bên “thầy” để giới thiệu khách. Khi khách gửi thông tin, Như gọi hoặc gửi video clip “thầy” làm bùa cho khách. Video đó có hình ảnh, thông tin khách hàng. Còn Lợi vẽ chữ rồi lấy nhang với đèn cầy quơ quơ làm cho khách tin.

Bằng thủ đoạn trên, từ giữa năm 2024 đến nay, hai đối tượng Như và Lợi lừa được 5 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 triệu đồng.