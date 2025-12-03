Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được 'miễn' lắp thiết bị an toàn cho trẻ em?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dự thảo mới nhất của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp đã loại trừ việc lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nhiều loại ghế trẻ em được bán trên thị trường. Ảnh minh họa

Ngày 2/12, Cục CSGT cho biết, liên quan đến khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn đối với trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi trên xe ô tô, trong dự thảo mới nhất của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.”

Như vậy quy định trên sẽ miễn trừ xe kinh doanh vận tải hành khách không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, để đảm bảo tính khả thi và để phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam.

Thiết bị an toàn dành cho trẻ em theo quy định là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em, bao gồm: hệ thống ghế, nôi, đệm nâng… kèm dây đai an toàn giữ cố định trẻ em và thiết bị gắn với xe ô tô.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đang trình Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

Thanh Hà
