Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

TPO - Trên đường trở về nhà, người đàn ông ở xã Phước Trà, TP Đà Nẵng gặp dòng nước xiết cuốn mất tích.

Chiều 18/11, lãnh đạo UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Hạnh (46 tuổi, trú thôn Trà Nô, xã Phước Trà) sau 1 ngày bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17/11, ông Hạnh đi khai thác keo tại thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), trên đường ông trở về nhà thì gặp dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

Nhận tin báo từ người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp các lực lượng dân quân, Công an xã Phước Trà và Hiệp Đức tổ chức tìm kiếm.

Thời tiết mưa lớn, nước chảy xiết, địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 13 giờ chiều 18/11, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể ông Hạnh tại khu vực cách nơi gặp nạn khoảng 400m.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.