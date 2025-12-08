Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM lạnh dưới 20 độ C

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tuần giữa tháng 12, thời tiết tại TPHCM được dự báo sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Sáng 8/12, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh trở lại. Theo ghi nhận trên các ứng dụng thời tiết, nhiều khu vực trong thành phố có nhiệt độ từ 20-22 độ vào sáng sớm, song cảm nhận thực tế ngoài trời thấp hơn 2-3 độ C do gió lạnh và độ ẩm giảm.

Theo ghi nhận, tại trung tâm TPHCM, thời điểm 7h sáng, nhiệt độ dao động khoảng 22 độ C. Các khu vực vùng ven và giáp ranh Đông Nam Bộ, nhiệt độ còn xuống dưới 20 độ C, khiến không ít người dân cảm nhận rõ cái lạnh buổi sớm.

Không khí se lạnh khiến khung cảnh buổi sáng của thành phố trở nên khác hẳn thường ngày. Nhiều người đi đường khoác thêm áo ấm, áo len; trẻ nhỏ được phụ huynh đội mũ, quàng khăn và che chắn kỹ khi đến trường.

106785704811073586.jpg
Người dân TPHCM khoác thêm áo, đeo bao tay khi ra đường để giữ ấm.

Chị Nguyễn Ngọc Thu Hà (ngụ phường Bình Tiên), chia sẻ: “Sáng nay, mở cửa ra là thấy gió lạnh ùa vào ngay. Nhiệt độ báo 20 độ C nhưng cảm giác như thấp hơn”.

Tại phường Chợ Lớn, anh Võ Minh Tòng - tài xế xe công nghệ cho biết, anh phải mang theo áo khoác và găng tay khi di chuyển từ 5h sáng. “Sau mấy ngày nhiệt độ bình thường thì sáng nay trời bắt đầu lạnh trở lại, chạy xe trong gió lạnh dễ bị tê tay lắm”- anh Tòng nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) trên lục địa Trung Quốc tăng cường yếu lệch Đông xuống phía bắc nước ta sau có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có cường độ ổn định. Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực miền trung Philippines đi vào Biển Đông trong ngày 8/12 rồi suy yếu dần.

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, từ khoảng 13/12 tăng cường mạnh trở lại xuống phía bắc nước ta, sau lấn dần xuống phía nam. Khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường này.

Cùng với đó, sẽ hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới từ ngày 10-12/12.

Trên các vùng biển phía Nam, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, riêng từ ngày 10-12/12 có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới từ khoảng ngày 10/12 hoạt động mạnh hơn và lấn Tây trở lại, khoảng ngày 13/12 có xu hướng suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
