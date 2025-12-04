Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hậu xả lũ kỷ lục, chủ thủy điện Sông Ba Hạ đề xuất hỗ trợ Đắk Lắk 6 tỷ đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xả lũ kỷ lục, Chủ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã đề xuất hỗ trợ 6 tỷ đồng để Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 3/12, nguồn tin cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) - chủ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã có văn bản đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo công ty này, từ ngày 18-21/11, tỉnh Đắk Lắk liên tục hứng chịu mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trên cao. Lũ lớn xuất hiện trên nhiều sông, suối, khiến đời sống người dân đảo lộn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình, hoa màu bị cuốn trôi; chính quyền địa phương đang huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả thiên tai.

tienphong-1-661.jpg
Nhiều khu vực ở Đắk Lắk chìm trong biển nước sau trận lũ lịch sử

Trước tình hình đó, hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và với tinh thần trách nhiệm của đơn vị đứng chân trên địa bàn, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã có văn bản đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh và các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo đề xuất, công ty dự kiến hỗ trợ tổng cộng 6 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng chuyển đến tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ chung cho công tác cứu trợ và tái thiết sau lũ. Một tỷ đồng dành cho 10 phường/xã vùng hạ du và lân cận sông Ba, mỗi đơn vị 100 triệu đồng gồm 7 xã (Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành, Tây Hòa) và 3 phường (Bình Kiến, Tuy Hòa và Phú Yên).

Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và huyện Krông Pa (cũ) tỉnh Gia Lai. Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình là 11.115km², chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của sông. Vùng hồ của dự án có diện tích rộng 54,66km².

Đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120 m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100 m³/s, đây là mức xả lịch sử.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử này khiến 63 người chết, 8 người mất tích, ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại cho hơn 3 triệu gia súc, gia cầm, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản và 100 ha nuôi tôm, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 5.500 tỷ đồng.

Sau khi xả lũ kỷ lục, chủ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có động thái mới ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc đang… nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Không chỉ Tổng giám đốc, 3 nhân sự khác cũng tạm nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, Chủ tịch HĐQT hiện là ông Vũ Hữu Phúc. Tổng Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Đức Phú.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Thuỷ điện Sông Ba Hạ #xả lũ #hỗ trợ #khắc phục #thiệt hại

