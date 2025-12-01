Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhân sự điều hành

TPO - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa ban hành Nghị quyết về việc phân công nhân sự tạm thời điều hành các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tổng giám đốc và một số nhân sự của công ty này nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng vắng mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư được phân công hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - được giao phụ trách điều hành Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử trong đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi cho biết, từ ngày 16-20/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lũ lịch sử, với lượng mưa lớn nhất trong 24h như sau: tỉnh Đắk Lắk 796mm, tỉnh Gia Lai 558mm, tỉnh Quảng Ngãi 413mm, tỉnh Khánh Hòa 368mm, TP.Đà Nẵng 363mm.

Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt 16.120m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3/s. Lúc 20h ngày 19/11, mực nước hồ chứa đạt 105,05m. Lưu lượng nước về hồ đạt 16.120m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du đạt 15.600m3/s. Với mức xả lớn trên, khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 63 người chết, 8 người mất tích, gây ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ tại Đắk Lắk khiến hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản, 100ha nuôi tôm bị thiệt hại... Tổng giá trị kinh tế bị thiệt hại trên 5.500 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, việc lượng nước dồn về sông Ba Hạ tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, vượt xa khả năng điều tiết của hồ, cộng với mưa lũ lịch sử đã khiến khu vực hạ du "lũ chồng lũ".