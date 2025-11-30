Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủy điện làm ngập đất lúa của dân,chủ đầu tư không thể rũ bỏ trách nhiệm

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt tích nước, vận hành từ năm 2017-2018, làm ảnh hưởng đất lúa của nhiều hộ dân ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ, mặc dù người dân và chính quyền nhiều lần kiến nghị.

Theo người dân thôn 12 xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt đã tích nước, vận hành từ năm 2017 - 2018, làm ngập đất lúa của 14 hộ dân, dẫn đến không sản xuất được từ nhiều năm nay. Mặc dù các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Ma Ri A (trú thôn 12, xã Kon Braih) bức xúc, gia đình bà có 1.700m² đất lúa bị ngập từ năm 2018, không sản xuất được và phải bỏ hoang đến nay. Thời điểm đó, nhà máy thủy điện chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình không đồng ý vì mức đền bù thấp. Dù nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay gia đình chưa được giải quyết đền bù.

2f395b1c95ad19f340bc.jpg
Thủy điện Đăk Bla 1 đã tích nước, vận hành từ năm 2017 - 2018, làm ngập đất lúa của nhiều hộ dân, dẫn đến không sản xuất được từ nhiều năm nay.

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết, trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân. Kết quả xác định phản ánh của người dân về việc thủy điện tích nước vận hành làm ngập đất sản xuất là có cơ sở, là phản ánh đúng.

“UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHH Trung Việt là chủ của dự án thủy điện này kiểm tra, có hình thức hỗ trợ để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, nhưng doanh nghiệp không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương”, ông Chính nhấn mạnh.

8ed7cdd82b69a737fe78.jpg
Ruộng lúa của nhà bà Ma Ri A bị ngập không thể sản xuất được.

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi đã có buổi kiểm tra hiện trường thủy điện Đăk Bla 1, và đã yêu cầu chủ đầu tư của thủy điện Đăk Bla 1 là Công ty TNHH Trung Việt khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của 14 hộ dân ở thôn 12.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Công Thương cũng yêu cầu chủ thủy điện Đăk Bla 1 rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo quy định; cắm lại, hoặc gia cố mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

986f4204a7b52beb72a4.jpg
Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thủy điện Đăk Bla 1.

Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với địa phương để rà soát, lắp đặt (bổ sung) hệ thống thông báo, cảnh báo (kèm theo tọa độ vị trí lắp đặt) phía thượng du, hạ du công trình thủy điện (nếu có) để cảnh báo cho người dân nhận biết khi nhà máy vận hành phát điện, vận hành xả lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân…

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
