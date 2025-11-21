Thủy điện xả lũ, cả xã ở Đồng Nai ngập nặng

TPO - Ảnh hưởng từ việc xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, 6/7 ấp của xã Đak Lua đã bị ngập nặng

Ngày 21/11, thông tin từ UBND xã Đak Lua (Đồng Nai) cho biết, từ đêm 20/11 đến sáng 21/11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 đã gây ngập lụt cục bộ trên một số địa bàn tại địa phương.

Nước sông Đồng Nai dâng cao do hồ thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn

Theo thống kê ban đầu từ 16 giờ ngày 20/11, mực nước trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Đak Lua) bắt đầu dâng cao; gây ngập lụt trên địa bàn 6/7 ấp (dọc theo bờ sông), khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2m - 1,5m. Hiện có 366 căn nhà bị ngập; ngập 317ha cây ăn trái ngập, 40ha cây hoa màu. Khoảng 12km đường dân sinh bị ngập, trong đó 7km không thể đi lại.

Nhiều nhà dân bị ngập

Bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua cho biết, ngay khi có thông tin Thủy điện Đồng Nai 5 tiến hành xả lũ, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tổ chức phân công nhiệm vụ; thành lập 2 tổ triển khai phương án phòng, chống lũ lụt trên địa bàn xã. Đồng thời, có văn bản đề nghị trưởng các ấp và bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch vụ mùa, di chuyển vật nuôi, máy móc, tài sản ra khỏi khu vực trũng thấp. Khẩn trương tổ chức lực lượng ứng cứu, sơ tán, di dời người dân và tài sản đến khu vực an toàn. Chính quyền cũng thường xuyên thông tin, cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, tuyệt đối không để người dân chủ quan, lưu trú tại khu vực nguy hiểm.

Nước ngập các vườn cây ăn trái

Theo UBND xã Đak Lua, trong thời gian tới, nếu Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp tục xả tràn điều tiết hồ chứa, nước sông dâng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến các khu vực còn lại của xã; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản nhân dân.

Lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ người dân di dời vật nuôi

Do vậy chính quyền địa phương cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2 tăng cường lực lượng cho xã để hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi. Tăng cường các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão của xã hiện đang thiếu và xuống cấp.

Xã Đak Lua cách trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai khoảng 160km. Xã có 7 ấp, diện tích đất tự nhiên khoảng 415,1km2, dân số hơn 8,2 ngàn người.