Nhịp sống phương Nam

Google News

Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lưu lượng xả lũ về hạ du

TPO - Với tổng lưu lượng xả đến 1.400 m3/s, đây là một trong những đợt xả lũ về hạ du cao nhất của Nhà máy Thủy điện Trị An.

Từ 13h ngày 20/11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) tăng lưu lượng nước xả từ Thủy điện Trị An xuống khu vực hạ du sông Đồng Nai.

Theo đó, lưu lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh tăng từ 640 lên 800 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340 - 600m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên mức từ hơn 1.100 lên 1.400 m3/s. Đây là đợt xả nước qua đập tràn với lưu lượng cao nhất trong đợt xả liên tục từ ngày 20/10 đến nay và cũng là lần xả tràn thứ 2 trong năm 2025.

Nhà máy Thủy điện Trị An tăng cường xả lũ

Công ty Thủy điện Trị An ghi nhận vào lúc 7h ngày 20/11, mực nước thượng lưu hồ thủy điện đạt hơn 61,775 m (mức an toàn hồ chứa là 62m). Lưu lượng nước về hồ là 1.300 m3/s.

Để đảm bảo an toàn công trình cũng như vùng hạ du, Thủy điện Trị An phải tăng lượng nước xả qua đập tràn. Sau đó, tùy diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ chứa, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Với việc tăng lưu lượng xả nước xuống hạ du, Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Công trình có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400MW. Ngoài mục tiêu sản xuất điện, công trình còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

