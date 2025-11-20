Thủy điện xả tràn giữa lúc hạ du ngập nặng: Đắk Lắk chỉ đạo gì?

TPO - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo khi loạt nhà máy thuỷ điện xả tràn trong thời điểm hạ du đang ngập ngụa trong lũ lịch sử.

Chiều tối 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã chính thức phản hồi đề nghị vận hành hồ chứa của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. Trước đó, công ty này đã gửi báo cáo về tình hình mưa lũ dữ dội và lưu lượng nước về hồ.

Loạt nhà máy thuỷ điện xả tràn.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk thống nhất đề nghị của chủ hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ về việc vận hành với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng về hồ. Mục đích là nhằm tích dần mực nước lên cao (cao trình lũ thiết kế 105,9m), giảm áp lực lũ cho vùng hạ du. Khi mực nước hồ đạt 105,96m, công ty phải điều tiết ổn định lượng xả theo quy định.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các chủ hồ Sông Hinh và Krông H’Năng căn cứ điều kiện thực tế để vận hành giảm lũ cho vùng hạ du, nhưng bảo đảm an toàn công trình. Các chủ hồ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động vận hành, tuyệt đối không để mất an toàn hồ đập.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt nhà máy thủy điện trên địa bàn buộc phải đồng loạt xả tràn do áp lực mưa lũ lớn, khiến nhiều khu vực hạ du ngập sâu. Theo báo cáo, mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ chứa tăng mạnh, buộc các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah … phải xả tràn.

Cụ thể, tại Sông Ba Hạ, đến 16h ngày 19/11, lưu lượng về hồ là ~16.120m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả xuống hạ du lên tới ~16.100m³/s (trong đó xả tràn chiếm phần lớn). Hồ Sông Hinh xả 1.349m³/s, Krông H’Năng xả 2.883m³/s; Srêpốk 3 xả 953m³/s; Buôn Kuốp xả 750m³/s; Buôn Tua Srah xả 430,2m³/s.

Việc xả lũ ồ ạt đang khiến mực nước hạ du tiếp tục dâng cao, đặt các khu vực thấp trũng trước nguy cơ ngập sâu. Theo dự báo, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn trên sông Ba có thể vượt lũ lịch sử năm 1993 lên tới 1,0–1,3m.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Chiều 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở, ngành đã kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Tuy An Bắc và chỉ đạo công tác ứng cứu người dân, nhấn mạnh việc sơ tán khẩn cấp và đảm bảo an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.

Tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, hỗ trợ từ Quân khu V và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, cùng cano cứu hộ, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động ứng cứu tại chỗ, huy động phương tiện dân sự đưa người dân đến nơi cao, an toàn. Lương thực dự trữ của tỉnh và Quân khu V cũng đã sẵn sàng, kèm đề xuất hỗ trợ thêm để đảm bảo người dân ở khu sơ tán và vùng cô lập không thiếu ăn uống.

Có nơi nước dâng lên tới nóc nhà.

Để thực hiện các phương án cứu hộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ cùng 60 xe ô tô các loại, 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 57 ca nô và xuồng máy công suất 15–85 CV; 69 phao bè, 8.088 phao tròn, 7.179 áo phao, 350 bộ nhà bạt và nhiều trang thiết bị khác, đồng thời chuẩn bị các bãi hạ cánh cho trực thăng cứu hộ.

Lực lượng quân đội, công an tham gia ứng cứu mưa lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai 122 xe ô tô và 40 ca nô, xuồng máy để phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực ngập sâu.