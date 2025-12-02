Quảng Ninh chấn chỉnh tình trạng nuôi trồng thủy sản

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các điểm nuôi trồng thủy sản (NTTS) trái phép trên sông, ven biển và vùng đệm Di sản vịnh Hạ Long. Riêng tại xã Quảng Hà, lực lượng liên ngành đã tháo dỡ trên 200 ha ô, lồng, công trình NTTS vi phạm và xử phạt hơn 30 trường hợp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý hoạt động NTTS, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền các địa phương ven sông, ven biển triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý NTTS trái phép tại nhiều khu vực trọng điểm.

Hàng trăm héc ta bãi triều bị lấn chiếm tại xã Quảng Hà.

Qua rà soát các tuyến sông chính như sông Chanh, sông Rút, sông Bạch Đằng, sông Cầm, sông Kinh Thầy… lực lượng liên ngành phát hiện hàng trăm lồng bè, ô, lưới và cọc cắm tự phát. Những công trình này không chỉ lấn chiếm mặt nước mà còn cản trở dòng chảy, phá vỡ sinh cảnh tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hoạt động NTTS phải được đưa vào các vùng quy hoạch, kiên quyết di dời lồng bè tự phát trên các tuyến giao thông đường thủy và khu vực vùng đệm Di sản vịnh Hạ Long. Dừng ngay việc cắm cọc, kéo phên, giăng lưới, quây ô, dựng lồng nuôi mới trên những vùng mặt nước chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại xã Quảng Hà, chính quyền địa phương đã thành lập hai tổ công tác với hơn 140 thành viên, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân tham gia hỗ trợ. Trọng tâm là xử lý diện tích nuôi hến hoa, ngao 2 cùi vi phạm tại khu vực Bãi Triều thuộc các thôn Quảng Phong 9, Quảng Minh 3 và một số điểm lân cận.

Quảng Ninh kiên quyết di dời lồng bè tự phát trên các tuyến giao thông đường thủy.

Trong 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý, tháo dỡ trên 200 ha ô, lồng và công trình NTTS trái phép (chủ yếu là nuôi hến hoa, ngao 2 cùi tại khu vực bãi triều của xã), đồng thời lập biên bản xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm.

Anh Nguyễn Văn An, khu Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, cho biết: “Gia đình nuôi hến hoa tại khu vực bãi triều thôn Quảng Minh 3 từ năm 2023. Ba năm gần đây, hiệu quả kinh tế từ nuôi nhuyễn thể tăng cao nên xảy ra tình trạng nhiều hộ lấn chiếm bãi triều. Hiện tượng này đã tồn tại lâu, chính quyền đã nhiều lần ra quân nhưng vẫn tái diễn. Mong sau lần ra quân này sẽ giải quyết triệt để, đảm bảo an ninh trật tự khu vực”.

Ở góc độ người làm nghề khai thác tự nhiên, anh Phạm Văn Chiến, thôn Quảng Phong 9, xã Quảng Hà, chia sẻ: “Việc lấn chiếm bãi triều khiến người dân sinh kế từ khu vực bãi triều như tôi gặp khó khăn khi khai thác thủy sản tự nhiên, thậm chí có người bị xua đuổi khi đến gần các khu khoanh nuôi”.

Người dân cắm cọc, kéo phên, giăng lưới, quây ô, dựng lồng nuôi mới trên những vùng mặt nước chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đợt cao điểm ra quân cuối tháng 11 đã tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý hoạt động NTTS tại Quảng Ninh, đặc biệt ở những địa bàn “nóng” về lấn chiếm bãi triều, mặt nước. Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này, giới chuyên môn cho rằng cần sự vào cuộc liên tục, nhất quán của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để vi phạm tái diễn, bảo vệ không gian sinh thái và phát triển bền vững kinh tế biển.