Cưỡng chế hộ dân lấn chiếm hơn 77.000m² đất tại Lâm Đồng

TPO - Lực lượng chức năng ở tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế, khôi phục hiện trạng hơn 77.000m² đất công bị một hộ dân lấn chiếm.

Sáng 6/11, UBND phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với diện tích đất hơn 77.220m² mà bà Trần Thị Thủy (trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm.

Khu đất bị lấn chiếm nằm trong Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I).

Theo đó, việc cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định số 682/QĐ-KPHQ của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm thi hành biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, bà Thủy đã có hành vi chiếm đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý tại phường Phú Thủy, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, yêu cầu bà Thủy tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và di dời cây trồng trên diện tích vi phạm, nhưng người này vẫn không chấp hành.

Lực lượng chức năng phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm và di dời cây trồng.

Sau khi tổ chức cưỡng chế, lực lượng chức năng đã phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, di dời cây trồng, khôi phục hiện trạng ban đầu và bàn giao lại phần đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Được biết, khu đất bà Thủy lấn chiếm nằm trong Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I), có tổng diện tích hơn 48ha.