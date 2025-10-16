Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cưỡng chế, khôi phục hiện trạng gần 7.500 m² đất bị lấn chiếm trái phép ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các lực lượng chức năng phường Mũi Né đã phối hợp tổ chức cưỡng chế, khôi phục hiện trạng gần 7.500m² đất bị lấn chiếm trái phép tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 16/10, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành cưỡng chế, khôi phục hiện trạng khu đất gần 7.500m² bị lấn chiếm trái phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né (thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Né).

z7122195972514-c1c3d8e3bc349583babe28cac61ff8d5.jpg
Hiện trạng khu đất gần 7.500m² bị lấn chiếm trái phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né.

Khu đất trên do ông Lại Thiện Phước (SN 1975, trú phường Mũi Né) chiếm dụng, đã bị xử lý theo Quyết định số 781/QĐ-CCXP ngày 20/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong sáng cùng ngày, khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để triển khai công tác cưỡng chế. Lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ các công trình không phép, nhổ bỏ cây trồng trái phép, đồng thời đo đạc, bàn giao lại diện tích đất vi phạm cho UBND phường Mũi Né tiếp tục quản lý theo quy định.

z7122195826015-cb0634593aac3b70c244a8c26f7fc451.jpg
khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để triển khai công tác cưỡng chế.

Như Tiền Phong phản ánh trước đó (vào năm 2022), khoảng 73.000m² đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né của Khu du lịch quốc gia Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã bị nhiều đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, rồi ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố.

Đến nay, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế được 1 trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý là ông Lại Thiện Phước và thu hồi diện tích gần 7.500m². Số diện tích còn lại lên tới hơn 63.000m² đất do 2 cá nhân khác lấn chiếm trái phép đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại hiện trạng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #cưỡng chế đất #phường Mũi Né #lấn chiếm đất #Khu du lịch quốc gia Mũi Né #thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né

