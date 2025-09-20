Cà Mau thông tin vụ cưỡng chế thu hồi đất nhà nước gây xôn xao mạng xã hội

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo và thành lập tổ công tác rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm trong quản lý đất công rồi để người dân phân lô, mua bán, trong đó có cả cán bộ mua bán đất trong khu vi phạm. Khi nhà nước cưỡng chế thu hồi, một số người dân đã quay clip đưa lên mạng với những thông tin, bình luận sai sự thật.

Chiều 20/9, Cà Mau tổ chức họp báo thông tin vụ việc cưỡng chế thu hồi khu đất công tại ấp 7, xã Sông Đốc (khóm 7, thị trấn Sông Đốc cũ). UBND xã Sông Đốc thông tin thời gian qua nhiều hộ dân quay và phát lên mạng xã hội chưa đúng sự thật, nhiều ý kiến bình luận trái chiều liên quan việc cưỡng chế thu hồi khu đất do nhà nước quản lý, trước đây đã thu hồi một lần. Những thông tin sai sự thật đã gây bất lợi cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Sông Đốc - cho biết trước đây địa bàn thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời cũ) có nhiều khu đất do nhà nước quản lý, trong đó có khu đất mặt nước bên kênh xáng tại khóm 7. Tháng 4/2012, UBND huyện có quyết định cho hộ ông Lê Thanh Tiền thuê lại gần 7.600 m2 khu đất trên, để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thời hạn thuê 4 năm. Trong quá trình thuê, ông Tiền sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý cho thuê lại, chuyển nhượng cho các hộ dân khác không đúng quy định.

Thống kê của huyện Trần Văn Thời vào tháng 3/2019, khu đất ông Tiền thuê đã có 39 ô đất liên quan đến 35 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó nhiều hộ đã xây nhà trên đất thuê để ở kết hợp kinh doanh.

Do đó, tháng 6/2019, UBND huyện Trần Văn Thời có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã cho ông Tiền thuê. Sau đó, đã có 2 ô đất của ông Tiền thuê được thu hồi và giao UBND thị trấn Sông Đốc quản lý. Từ sau khi ban hành kết luận thanh tra, phát sinh thêm 19 hộ dân nhận chuyển nhượng đất tại khu vực cho ông Tiền thuê.

Tháng 1/2020, UBND huyện Trần Văn Thời ban hành 30 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 30 cá nhân sử dụng 32 ô đất trên khu ông Tiền thuê (7 ô đất được các hộ tự nguyện trả lại).

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc thông tin tại buổi họp báo.

Từ thời điểm năm 2019 đến đầu năm 2024, huyện đã chỉ đạo xử lý đối với khu đất này, tuyên truyền, vận động các hộ tự nguyện tháo dỡ, trả lại đất cho nhà nước quản lý. Qua đó, các hộ đã tự nguyện trả lại 10 ô đất, còn 29 ô đất của 27 hộ phải tiếp tục thực hiện cưỡng chế thu hồi (thời điểm này một số hộ tiếp tục mua bán đất vi phạm).

Đến ngày 30/6/2025, tại khu đất trên còn 25 ô đất của 23 hộ tiếp tục phải cưỡng chế, thu hồi. Theo UBND xã Sông Đốc, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên kéo dài vì sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, không ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm về mua bán, xây dựng nhà cửa trên đất vi phạm.

Ngoài ra, một số cán bộ địa phương cũng tham mua đất trong khu vi phạm trên, rồi để người thân nhận chuyển sử dụng đất trái quy định. Điều này dẫn đến một số hộ cho rằng việc sử dụng đất tại khu này có cán bộ, người thân cán bộ đang sử dụng đất, nên đã nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng qua nhiều lần.

Liên quan vụ việc, hàng loạt cán bộ địa phương đã bị xử lý. Trong đó, ông Nguyễn Văn Mãi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Minh Út, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bị kỷ luật về đảng và hành chính bằng hình thức cảnh cáo, ông Lê Hiếu, công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Sông Đốc bị kỷ luật về hành chính bằng hình thức hạ bậc lương, kỷ luật về đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân, gồm ông Lê Mạnh Hùng - cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trần Văn Thời, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, ông Từ Văn Hiền - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, ông Trần Quốc Văn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, ông Nguyễn Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo và thành lập tổ công tác rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm, xác định trách nhiệm cán bộ, công chức tham gia chuyển nhượng thành quả lao động trái phép trên đất đã thu hồi.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh sẽ tiếp tục giao chính quyền, cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc, để không tạo ra dư luận xấu.

“Tỉnh chỉ đạo làm rõ từng trường hợp, cán bộ nào có vi phạm phải kiên quyết xử lý. UBND xã Sông Đốc cần tiếp tục rà soát để hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng an cư, có điều kiện làm ăn để ổn định cuộc sống”, ông Luân nhấn mạnh.