Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đường Đặng Thai Mai

Thanh Hiếu
TPO - Đối với 48 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, phường Tây Hồ sẽ tổ chức cưỡng chế thành 2 đợt. Trong ngày 16/9, phường Tây Hồ đã tổ đợt cưỡng chế đầu tiên với 10 trường hợp.

Ngày 16/9, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao đất để triển khai dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1.

Theo UBND phường Tây Hồ, để thực hiện dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1, phường Tây Hồ sẽ tiến hành thu hồi 48.338,6m2 đất với 183 thửa đất. Trong đó, có 9.423m2 đất của các tổ chức, 3.123,6m2 đất ở; 23.531m2 đất nông nghiệp và 12.260m2 đất giao thông.

Đến thời điểm này, phường Tây Hồ đã tổ chức điều tra hiện trạng với 183/183 thửa đất. Trong đó, 121/183 thửa đất đã được phê duyệt; 73 thửa đất đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và ký bàn giao mặt bằng; 48 thửa đất chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng; 62 thửa đất đang tiếp tục thẩm định, trình duyệt phương án.

Đối với 48 thửa đất đã có Quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 16/9, cưỡng chế 10 trường hợp đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ; Đợt 2 dự kiến diễn ra ngày 30/9 với 38 trường hợp đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ.

Lực lượng chức năng phường Tây Hồ cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1

Trong ngày 16/9, việc thu hồi đất đối với 10 trường hợp đã hoàn thành.

Dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1 có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.260m; điểm đầu của dự án từ khu biệt thự Tây Hồ, điểm cuối của dự án tại vị trí giao cắt với đường Xuân Diệu.

Dự án có quy mô mặt cắt ngang đường đường rộng từ 20,5 – 93,6m, gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.

Dự án hoàn thành sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch được duyệt; hình thành trục không gian văn hóa - cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa theo định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thanh Hiếu
