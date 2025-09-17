Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cưỡng chế kê biên tàu cao tốc Mai Linh Express để thu nợ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô vay tiền của một cá nhân ở Cần Thơ nhưng không trả nợ gốc và lãi như cam kết. Cơ quan thi hành án quyết định cưỡng chế kê biên tài sản là tàu cao tốc chở khách được công ty này từng sử dụng khai thác tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.

Thi hành án dân sự (THADS) TP. Cần Thơ vừa ra thông báo cưỡng chế thi hành án đối với của Công ty CP Mai Linh Tây Đô (địa chỉ phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ). Theo đó, sẽ cưỡng chế kê biên và bán phát mãi tài sản để thu hồi nợ.

Tài sản bị kê biên là tàu cao tốc Mai Linh Express, dài 40m, rộng hơn 10m, tổng công suất máy chính 3.220KW, được đóng năm 2019. Thời gian cưỡng chế vào sáng 23/9/2025, tại nơi neo đậu tàu (phường Bình Thủy, Cần Thơ).

tau.jpg
Tàu cao tốc Mai Linh Express từng được dùng chở khách tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.

THADS TP. Cần Thơ sẽ thực hiện cưỡng chế kể cả khi đại diện Cty Mai Linh Tây Đô vắng mặt.

Trước đó, ông H.N.M.T. (xã Cờ Đỏ, Cần Thơ) khởi kiện Cty Mai Linh Tây Đô vì vi phạm hợp đồng vay vốn. Theo đó, tháng 8/2023, ông T. có cho Cty Mai Linh Tây Đô vay 1 tỷ đồng, thời hạn vay tới hết tháng 12/2023, lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, Cty Mai Linh Tây Đô không trả nợ gốc và lãi như cam kết. Sau khi bị khởi kiện, tới nay, công ty mới trả 200 triệu đồng cho ông T.

Ngày 21/5/2025, Chi cục THADS quận Cái Răng ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với Cty Mai Linh Tây Đô. Công ty bị cấm chuyển dịch, sang nhượng tàu cho đến khi thi hành xong.

Ngày 12/6, Chi cục THADS quận Cái Răng thông báo cưỡng chế tàu để thi hành án vào ngày 9/7. Tuy nhiên, đến thời hạn tàu đã bị đưa đi nơi khác.

Sau đó, Công ty Mai Linh Tây Đô lý giải, do tàu hết thời hạn đăng kiểm (ngày 25/6/2025), nên công ty phải đưa tàu đi đăng kiểm và neo đậu tàu tại Nhà máy X55 (phường Bình Thủy).

Ngày 21/8, THADS TP. Cần Thơ tiếp tục ra thông báo cưỡng chế thi hành án với tàu trên vào sáng 5/9, tại nơi neo đậu tàu ở Nhà máy X55.

Ngày 3/9, Cty Mai Linh Tây Đô gửi đơn đến THADS TP. Cần Thơ xin tạm hoãn cưỡng chế thi hành án 1 tháng để đàm phán phương án trả nợ cho ông T. Tuy nhiên, việc này không được chấp thuận.

Được biết, tàu Mai Linh Express từng khai thác tuyến vận tải hành khách đường thủy Cần Thơ - Côn Đảo từ năm 2021. Tuy nhiên, tàu nhiều lần tạm ngưng, rồi dừng hoạt động từ năm 2024 tới nay.

Cảnh Kỳ
#tàu cao tốc #cưỡng chế #công ty nợ tiền #Thi hành án dân sự #TP Cần Thơ #thông báo cưỡng chế

Xem thêm

Cùng chuyên mục