Chợ chuối Tân Long - ‘điểm nóng’ lấn chiếm lòng lề đường tồn tại nhiều năm nay

TPO - Khu vực ngã 3 chợ Tân Long - nơi xảy ra vụ xe tải mất phanh, mất lái lao vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương xảy ra vào sáng 17/9 là "điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường đã tồn tại nhiều năm nay.

Như Tiền Phong thông tin, vào lúc 7 giờ 46 phút ngày 19/7, xe tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (SN 1977, SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Lúc đến khu vực ngã ba chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bên đường bán nông sản. Vụ việc làm 3 người tử vong và 9 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khu vực Ngã ba chợ Tân Long là điểm giao giữa Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586. Trong nhiều năm nay, khu vực này tập trung rất nhiều người và xe máy lấn chiếm lòng lề đường để mua bán chuối mật mốc. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và các phương tiện truyền thông thời gian qua đã nhiều lần phản ánh.

Ông Trần Bình Thuận- Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ), cho biết, tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để mua bán chuối tại đây đã tồn tại nhiều năm nay.

Sau khi thành lập xã mới, Đảng ủy và UBND xã Lao Bảo cũng rất trăn trở và đã khảo sát tìm được một địa điểm mới để xây dựng điểm mua bán chuối tập trung để đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Ông Trần Bình Thuận (bìa trái) - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Thuận cho hay, trước đó, để chấm dứt tình trạng này, xã Tân Long cũ (nay thuộc xã Lao Bảo) và UBND huyện Hướng Hóa cũ đã nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ chuối tập trung, phục vụ người dân mua bán, đảm bảo an toàn giao thông nhưng chưa triển khai thực hiện được, bởi do địa điểm đề xuất xây dựng chợ chuối Tân Long vướng quy hoạch chợ thương mại và quy hoạch sử dụng đất nên không thể thực hiện, dù trước đó huyện Hướng Hóa (cũ) đã bố trí kinh phí.

“Trong sáng 17/9, xã đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, bố trí kinh phí san lấp mặt bằng tại khu vực đất trống do xã quản lý để làm địa điểm mua bán chuối mới. Khu vực này rộng khoảng 3 ha, cách ngã 3 Tân Long khoảng 1,5km về phía Tây, thuộc thôn Bích La Đông. Đề xuất này đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý. Trong lúc chờ xây dựng địa điểm mua bán chuối mới, chúng tôi đã giao Công an xã phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh đảm bảo an toàn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạnglấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông", Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo Trần Bình Thuận cho biết.