Bắc Ninh chăm lo đời sống người lao động từ hoạt động thiết thực

TPO - Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, tổ chức công đoàn chăm lo đời sống và tăng sức hút với người lao động từ những hoạt động thiết thực.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, từ 1/7/2025, cơ quan này quản lý, chỉ đạo trực tiếp hơn 2,1 nghìn công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước với gần 578,5 nghìn đoàn viên. Trong đó, có 945 công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp với hơn 444,6 nghìn đoàn viên. Cán bộ công đoàn chuyên trách có 81 người.

Thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động được công đoàn tỉnh Bắc Ninh quan tâm triển khai, đạt những kết quả tích cực. Hiện có 84,7% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chăm lo công nhân lao động; trong đó, 100% đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do bão lũ được công đoàn thăm hỏi, tặng quà. Các chương trình như: Bữa cơm công đoàn, phúc lợi đoàn viên giúp hơn 280 nghìn lượt công nhân lao động được hưởng lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham quan cơ sở vật chất, chia sẻ, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các hoạt động như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; văn hóa, thể thao… được quan tâm tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát, nữ công, tài chính… duy trì hiệu quả, từng bước nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đến 19/10, 100% công đoàn phường, xã đã tổ chức xong - là địa phương hoàn thành sớm nhất trong cả nước. Hiện có hơn 70% công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã tổ chức; phấn đấu đến 30/11 hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến nay cơ bản đã hoàn thành các nội dung cơ bản (báo cáo chính trị, đề án nhân sự…), đang chờ Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự quan tâm, chủ động tích cực của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Đến nay, việc vận hành đã đi vào nền nếp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế; từ đó, có giải pháp, xây dựng lộ trình thực hiện để khắc phục.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương đánh giá cao hoạt động của Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cho công nhân, doanh nghiệp; chú trọng tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, tình hình hoạt động công đoàn doanh nghiệp để tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Đặc biệt, thời điểm này, công đoàn quan tâm bố trí kinh phí, vận động các nguồn xã hội hóa, bảo đảm lo Tết đủ đầy cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đổi mới, nâng cao phương thức, nội dung trong hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để quản lý, tổ chức hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động để phát huy tối đa vai trò của công đoàn trong hệ thống chính trị.

Ông Thái cho rằng, Bắc Ninh là tỉnh trọng điểm về công nghiệp với lực lượng lao động lớn, lên đến gần 800 nghìn người. Trong đó, 60% là nữ; có khoảng 25 nghìn lao động nước ngoài; gần 60% lao động ngoại tỉnh. Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cần tập trung rà soát các yếu tố tác động đến bộ máy và hoạt động; từ đó, đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hút với công nhân lao động bằng những hoạt động chăm lo thiết thực nhất.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cần được các cấp, ngành, công đoàn nghiên cứu, phối hợp tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, tránh gây phiền nhiễu đến doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tăng cường các hoạt động phối hợp giữa công đoàn với các ngành liên quan, nhất là Công an tỉnh, giúp bảo vệ an ninh khu công nghiệp, an toàn cho công nhân.