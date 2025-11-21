Từ những câu chuyện lay động đến hành trình vì sức khỏe người lao động

TPO - Sáng 21/11, tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra Hội nghị Tổng kết và Trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V và Trao giải Cuộc thi trực tuyến về Phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì; giao Tạp chí Lao động Đoàn thể cùng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông- Hội Nhà báo Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Sau gần một năm phát động, Cuộc thi viết đã trở thành hành trình kết nối rộng khắp. Ban Tổ chức ghi nhận hơn 1.100 tác phẩm từ mọi miền đất nước, trong đó có hàng trăm bài dự thi gửi về từ chính những người lao động, đoàn viên và cán bộ Công đoàn – những người mang trong mình trải nghiệm thật và những câu chuyện đời thường đầy xúc cảm.

Qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 15 giải Khuyến khích cùng nhiều giải phụ cho nhân vật truyền cảm hứng. Đằng sau mỗi giải thưởng là những lát cắt rất đời: câu chuyện công nhân kiên cường giữa khó khăn, hình ảnh cán bộ Công đoàn hết lòng vì người lao động, hay những hành trình chiến thắng bệnh tật nhờ sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh dù tổ chức Công đoàn trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều công đoàn cơ sở phải giải thể hoặc sáp nhập nhưng sức mạnh của niềm tin và sự gắn bó vẫn không hề suy chuyển. Hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ mọi vùng miền gửi về đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của "Vòng tay Công đoàn": Một sân chơi tinh thần, nơi tiếng nói của người lao động được gửi gắm, được sẻ chia và được trân trọng hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Qua 5 mùa tổ chức, "Vòng tay Công đoàn" không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết mà đã trở thành một biểu tượng giàu tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ở đó, mỗi tác phẩm không đơn thuần là một bài viết mà là một hành trình chạm vào trái tim; tái hiện những lát cắt chân thực, xúc động về đời sống, nghị lực, khát vọng của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lan tỏa nhận thức và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh

Cũng trong chuỗi hoạt động của Tổng Liên đoàn, Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã ghi nhận 57.307 người tham gia. Đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều đơn vị đang tập trung tinh gọn tổ chức, giảm hơn 3 triệu đoàn viên do thay đổi cơ cấu bộ máy.

Dù chịu tác động khách quan từ quá trình sắp xếp tổ chức, cuộc thi vẫn thu hút hàng nghìn bài luận xuất sắc với nhiều hiến kế thực tiễn. Các giải pháp chủ yếu xoay quanh xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, thay đổi hành vi qua giáo dục – truyền thông, hỗ trợ người lao động bỏ thuốc và ứng dụng công nghệ số trong truyền thông sức khỏe.

Nhiều mô hình tại doanh nghiệp và trường học đã được chia sẻ như “Bếp sạch – không khói thuốc”, “Lớp học không khói thuốc”, “IT không khói thuốc”, các thử thách “21 ngày không thuốc”, “30 ngày không khói thuốc”… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích người lao động thay đổi thói quen bằng những lựa chọn tích cực hơn.

Trao giải Chuyên đề cho LĐLĐ TP HCM là đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, những bài luận, sáng kiến từ cuộc thi có thể trở thành tư liệu quý để biên soạn thành “Sổ tay Công đoàn với phòng, chống tác hại thuốc lá” – một tài liệu thiết thực phục vụ lâu dài cho các công đoàn cơ sở.

Ban Tổ chức kiến nghị Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ xây dựng cổng thông tin, nền tảng số chuyên biệt cho hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá của Công đoàn Việt Nam, giúp cuộc thi không chỉ dừng ở hình thức thi mà trở thành kênh thường xuyên cập nhật kiến thức, cung cấp công cụ hỗ trợ bỏ thuốc cho đoàn viên, người lao động.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần xem xét đưa nội dung thi trực tuyến phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình công tác thường niên của tổ chức Công đoàn, coi đây là một chỉ tiêu thi đua, nhằm tạo tính bền vững.

Tăng cường truyền thông đa kênh: báo chí, mạng xã hội, fanpage công đoàn, loa truyền thanh cơ sở, video clip ngắn để tiếp cận đoàn viên trẻ, công nhân khu công nghiệp, nơi thuốc lá điện tử đang gia tăng.

Tăng cường nhân rộng các mô hình hiệu quả đã có và xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về sáng kiến, mô hình phòng, chống tác hại của thuốc lá để tra cứu, học tập, nhân rộng; gắn việc bỏ thuốc với lợi ích trực tiếp như chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, khen thưởng. Chủ động tạo không gian thay thế lành mạnh (phòng nghỉ, góc thư giãn, khu thể thao mini), giúp người lao động giảm căng thẳng mà không cần đến thuốc lá. Biên soạn và phát hành “Sổ tay Công đoàn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá” từ nguồn sáng kiến thu thập qua cuộc thi.