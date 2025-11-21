Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Từ những câu chuyện lay động đến hành trình vì sức khỏe người lao động

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 21/11, tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra Hội nghị Tổng kết và Trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V và Trao giải Cuộc thi trực tuyến về Phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì; giao Tạp chí Lao động Đoàn thể cùng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông- Hội Nhà báo Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện.

dsc-8225.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Sau gần một năm phát động, Cuộc thi viết đã trở thành hành trình kết nối rộng khắp. Ban Tổ chức ghi nhận hơn 1.100 tác phẩm từ mọi miền đất nước, trong đó có hàng trăm bài dự thi gửi về từ chính những người lao động, đoàn viên và cán bộ Công đoàn – những người mang trong mình trải nghiệm thật và những câu chuyện đời thường đầy xúc cảm.

Qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 15 giải Khuyến khích cùng nhiều giải phụ cho nhân vật truyền cảm hứng. Đằng sau mỗi giải thưởng là những lát cắt rất đời: câu chuyện công nhân kiên cường giữa khó khăn, hình ảnh cán bộ Công đoàn hết lòng vì người lao động, hay những hành trình chiến thắng bệnh tật nhờ sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh dù tổ chức Công đoàn trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều công đoàn cơ sở phải giải thể hoặc sáp nhập nhưng sức mạnh của niềm tin và sự gắn bó vẫn không hề suy chuyển. Hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ mọi vùng miền gửi về đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của "Vòng tay Công đoàn": Một sân chơi tinh thần, nơi tiếng nói của người lao động được gửi gắm, được sẻ chia và được trân trọng hơn bao giờ hết.

z7247671714472-35329867fd670cd449a7d115a444c16c.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Qua 5 mùa tổ chức, "Vòng tay Công đoàn" không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết mà đã trở thành một biểu tượng giàu tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ở đó, mỗi tác phẩm không đơn thuần là một bài viết mà là một hành trình chạm vào trái tim; tái hiện những lát cắt chân thực, xúc động về đời sống, nghị lực, khát vọng của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lan tỏa nhận thức và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh

Cũng trong chuỗi hoạt động của Tổng Liên đoàn, Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã ghi nhận 57.307 người tham gia. Đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều đơn vị đang tập trung tinh gọn tổ chức, giảm hơn 3 triệu đoàn viên do thay đổi cơ cấu bộ máy.

Dù chịu tác động khách quan từ quá trình sắp xếp tổ chức, cuộc thi vẫn thu hút hàng nghìn bài luận xuất sắc với nhiều hiến kế thực tiễn. Các giải pháp chủ yếu xoay quanh xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, thay đổi hành vi qua giáo dục – truyền thông, hỗ trợ người lao động bỏ thuốc và ứng dụng công nghệ số trong truyền thông sức khỏe.

Nhiều mô hình tại doanh nghiệp và trường học đã được chia sẻ như “Bếp sạch – không khói thuốc”, “Lớp học không khói thuốc”, “IT không khói thuốc”, các thử thách “21 ngày không thuốc”, “30 ngày không khói thuốc”… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích người lao động thay đổi thói quen bằng những lựa chọn tích cực hơn.

z7247696810144-5474d64a99992ac2439925f2eb91f492.jpg
Trao giải Chuyên đề cho LĐLĐ TP HCM là đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, những bài luận, sáng kiến từ cuộc thi có thể trở thành tư liệu quý để biên soạn thành “Sổ tay Công đoàn với phòng, chống tác hại thuốc lá” – một tài liệu thiết thực phục vụ lâu dài cho các công đoàn cơ sở.

Ban Tổ chức kiến nghị Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ xây dựng cổng thông tin, nền tảng số chuyên biệt cho hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá của Công đoàn Việt Nam, giúp cuộc thi không chỉ dừng ở hình thức thi mà trở thành kênh thường xuyên cập nhật kiến thức, cung cấp công cụ hỗ trợ bỏ thuốc cho đoàn viên, người lao động.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần xem xét đưa nội dung thi trực tuyến phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình công tác thường niên của tổ chức Công đoàn, coi đây là một chỉ tiêu thi đua, nhằm tạo tính bền vững.

Tăng cường truyền thông đa kênh: báo chí, mạng xã hội, fanpage công đoàn, loa truyền thanh cơ sở, video clip ngắn để tiếp cận đoàn viên trẻ, công nhân khu công nghiệp, nơi thuốc lá điện tử đang gia tăng.

Tăng cường nhân rộng các mô hình hiệu quả đã có và xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về sáng kiến, mô hình phòng, chống tác hại của thuốc lá để tra cứu, học tập, nhân rộng; gắn việc bỏ thuốc với lợi ích trực tiếp như chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, khen thưởng. Chủ động tạo không gian thay thế lành mạnh (phòng nghỉ, góc thư giãn, khu thể thao mini), giúp người lao động giảm căng thẳng mà không cần đến thuốc lá. Biên soạn và phát hành “Sổ tay Công đoàn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá” từ nguồn sáng kiến thu thập qua cuộc thi.

Lễ trao giải trực tuyến ghi nhận LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đạt Giải Nhất tập thể; nhiều đơn vị ngành và địa phương được vinh danh ở các giải Nhì, Ba. Giải Nhất cá nhân thuộc về chị Phạm Thị Ngọc (Công ty TNHH Viet Power, Ninh Bình). Đặc biệt, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cũng bổ sung 5 giải Khuyến khích nhằm tri ân những nỗ lực lan tỏa thông điệp sống khỏe trong cộng đồng.

Phùng Linh
#Công đoàn #Sức khỏe #Thi viết #Thuốc lá #Người lao động #Truyền thông #Chương trình

Xem thêm

Cùng chuyên mục