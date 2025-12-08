Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kỷ luật Phó Đội trưởng Quản lý thị trường nhận 4 triệu của doanh nghiệp

Tân Lộc
TPO - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau) đã xử lý kỷ luật Khiển trách ông L.T.M - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường) , do có hành vi nhận tiền 4 triệu đồng của doanh nghiệp.

Ngày 8/12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 61 công chức thuộc 9 đơn vị. Kết quả, cơ quan thanh tra kiến nghị rút kinh nghiệm đối với 11 trường hợp (thuộc các Sở NN&MT, KH&CN, GD&ĐT, Y tế và huyện Đầm Dơi cũ); kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 trường hợp khác (tại các Sở NN&MT, Y tế và huyện Ngọc Hiển cũ).

Ngoài ra, thanh tra cũng đề nghị cơ quan Thuế tính tỉ lệ truy thu thuế trên số tiền chênh lệch do giao dịch bất động sản hơn 3,8 tỷ đồng (thuộc các Sở NN&MT, Y tế, huyện Ngọc Hiển cũ).

Qua hoạt động thanh tra phát hiện một chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cái Nước (cũ) lợi dụng chức vụ, có dấu hiệu tham nhũng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đồng thời, tỉnh cũng ghi nhận thêm 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua giải quyết đơn thư của công dân. Trong đó, qua giải quyết đơn tố cáo phát hiện ông L.T.M - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Bạc Liêu (cũ) có hành vi nhận tiền 4 triệu đồng của doanh nghiệp.

Ông M. đã trả lại tiền trước thời điểm bị tố cáo. Giám đốc Sở Công Thương đã xử lý kỷ luật ông M hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, không ghi nhận trường hợp người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng.

