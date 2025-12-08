Điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự ở 3 tỉnh, thành

TPO - Ngày 8/12, tại TPHCM, thành phố Cần Thơ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra các hội nghị để triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 8/12, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị để triển khai các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo báo Cần Thơ, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, cụ thể:

- Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Cần Thơ;

- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ;

- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lý Hoàng Phong, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Cần Thơ, sĩ quan công an biệt phái, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

Ông Nguyễn Văn Hòa (thứ 4, từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo Đảng ủy UBND TP Cần Thơ, trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Báo Cần Thơ

- Quyết định giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đối với ông Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ kể từ ngày 1/12/2025, cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng;

- Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ;

- Quyết định chuyển công tác đối với ông Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, đến Liên minh Hợp tác xã TP Cần Thơ theo Phương án số 03-PA/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy Ủy ban MTTQVN thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chúc mừng các cán bộ đã được tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện, giúp đỡ các cán bộ vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo báo Thái Nguyên, tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, cụ thể:

Ông Nguyễn Quốc Hữu, Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh;

Ông Dương Xuân Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ;

Bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Linh Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các quyết định kể trên có hiệu lực từ ngày 5/12/2025.

Sáng 8/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì - Phó Chánh Thanh tra TPHCM, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên phải) cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, nguyên Chánh Thanh tra TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng ông Phạm Văn Nghì. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Thanh tra thành phố đã kiện toàn được vị trí lãnh đạo trưởng thành từ chính đơn vị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận ông Phạm Văn Nghì đã trải qua quá trình công tác liên tục và đạt nhiều kết quả, giúp thành phố phát triển ổn định và bản thân cũng khẳng định được bản lĩnh, hiệu quả công việc. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng giao phó ông Nghì giữ nhiệm vụ Chánh Thanh tra TPHCM.