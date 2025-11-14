Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ba giám đốc sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM

Anh Nhàn
TPO - HĐND TPHCM vừa bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch.

Sáng 14/11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TPHCM.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, đa số đại biểu đã bầu các nhân sự trên làm Ủy viên UBND TPHCM.

3a46746b-c60d-42f1-a3a9-8dcf34f092a6.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng ông Trần Quang Lâm (bìa phải) và ông Nguyễn Toàn Thắng.

HĐND TPHCM sau đó thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, ông Trần Quang Lâm và ông Phạm Huy Bình.

Ông Nguyễn Toàn Thắng được trao quyết định giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM từ tháng 8/2025. Ông sinh năm 1977, là Thành ủy viên các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Ông Trần Quang Lâm nhận quyết định làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM từ tháng 9/2025. Ông sinh năm 1973, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân luật kinh tế, cử nhân chính trị và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Huy Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM từ tháng 9/2025. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Anh Nhàn
