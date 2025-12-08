Ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

TPO - Ngày 8/12, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 300 đại biểu đại diện cho gần 150.000 đoàn viên, người lao động.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tổng kết chặng đường 2023 - 2025, đồng thời xác lập tầm nhìn mới cho hoạt động Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, hiện đại, gắn bó chặt chẽ với người lao động, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân luôn là nền tảng để tổ chức Công đoàn đổi mới và trưởng thành.

Những năm qua, dù chịu tác động của tình hình kinh tế - xã hội và thay đổi bộ máy theo mô hình hai cấp, Công đoàn Nghệ An vẫn giữ vững kết quả tích cực. Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động ngày càng thực chất; phong trào thi đua lan tỏa với hàng chục nghìn sáng kiến; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở tiếp tục mở rộng.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, phát biểu khai mạc Đại hội.

Các chương trình chăm lo như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn” tạo dấu ấn sâu đậm, hỗ trợ hàng nghìn đoàn viên vượt khó. Đội ngũ công nhân tại các khu công nghiệp VSIP, WHA, Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới tư duy và hành động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

300 đại biểu đại diện cho gần 150.000 đoàn viên, người lao động tham dự Đại hội.

Ba khâu đột phá gồm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp; phát triển đoàn viên gắn với thành lập Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động. Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể; tăng phúc lợi đoàn viên; đổi mới tuyên truyền theo phương châm “Nhanh - Ngắn - Sâu - Rõ”; phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức; củng cố quan hệ lao động và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải biểu dương những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà thời gian qua; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội tiếp tục thảo luận và hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở; chú trọng đào tạo cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, gần gũi công nhân; tăng cường chuyển đổi số để nắm bắt kịp thời tâm tư người lao động và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn Nghệ An trong những năm qua, với nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Hơn 480 thỏa ước lao động tập thể được ký kết; hàng nghìn đoàn viên khó khăn được chăm lo; hơn 130 Công đoàn cơ sở được thành lập; hàng nghìn sáng kiến hữu ích đóng góp giá trị lớn cho doanh nghiệp và địa phương. Ông ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới của Công đoàn tỉnh trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi và thị trường lao động nhiều thách thức, nhưng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân vẫn được duy trì vững chắc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và chọn 12 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ và 4 đồng chí vào Thường trực. Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.