Công đoàn BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 6/12/2025 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 258 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của hơn 29.000 đoàn viên - người lao động đến từ 229 công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống đã thành công tốt đẹp.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), đồng chí Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Ngọc Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT…

Ngày 6/12/2025, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII…

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam biểu dương Công đoàn BIDV đã triển khai thành công nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả... qua đó góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của ngân hàng.“Tôi tin tưởng rằng phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn BIDV trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh của BIDV nói riêng và sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung”, đồng chí Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Những dấu ấn nổi bật của Công đoàn BIDV giai đoạn 2023 - 2025

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nêu rõ những dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống BIDV. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Công đoàn BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội 12/12 chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh và xây dựng tập thể BIDV vững mạnh.

Công đoàn BIDV phát huy tốt vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ); phối hợp chặt chẽ với các cấp chuyên môn để bảo đảm người lao động được thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp đồng, hưởng các chế độ bảo hiểm, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ… Đặc biệt, Công đoàn đã xây dựng Đề án “Xây dựng BIDV là ngân hàng hạnh phúc của người lao động”.

Công đoàn BIDV cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho ĐV-NLĐ như: Tổ chức các chương trình “bữa cơm công đoàn”, hoạt động nghỉ mát, chúc mừng sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ; thúc đẩy các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao... Công tác an sinh xã hội nội bộ luôn được Công đoàn BIDV quan tâm, triển khai thông qua thăm hỏi, hỗ trợ người lao động với tổng kinh phí hơn 134 tỷ đồng.

Đối với công tác an sinh xã hội, Công đoàn BIDV tiếp tục khẳng định vai trò là một tổ chức có trách nhiệm đối với cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn cùng sự đóng góp của ĐV-NLĐ, Công đoàn BIDV đã dành hơn 127 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, xoá nhà tạm - nhà dột nát; hỗ trợ trường học, trạm y tế; xây dựng cầu dân sinh; tham gia các chương trình bảo vệ biển đảo quê hương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; trồng cây xanh; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đội ngũ ĐV-NLĐ BIDV đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của BIDV. Công đoàn BIDV đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và KHKD hằng năm”, “Xây dựng và thực hành văn hóa Học hỏi - Sáng tạo”, “Cán bộ ngân hàng rèn đức luyện nghề, thực hành văn hóa công sở”, “Thi đua tăng trưởng tín dụng xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng khách hàng SME số”…

Tính đến hết tháng 11/2025: Tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam...

Với những nỗ lực và kết quả nổi bật từ 2023 đến 2025, Công đoàn BIDV tiếp tục được Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; được trao Cờ thi đua của TLĐLĐVN (năm 2023) và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (năm 2024), ghi nhận thành tích “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”.

Công đoàn BIDV đón nhận Cờ thi đua của TLĐLĐVN

Tiếp tục nỗ lực xây dựng Công đoàn BIDV vững mạnh

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn BIDV đặt mục tiêu: “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ; góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn và hạnh phúc”.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐV-NLĐ; Phát động các phong trào thi đua gắn với chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 2025 - 2030;

Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Công đoàn trong kỷ nguyên chuyển đổi số; Xây dựng tổ chức Công đoàn BIDV vững mạnh toàn diện, hoạt động thực chất hiệu quả; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-NLĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn “4T”: “Trí tuệ - Trách nhiệm - Tận tâm - Tiên phong”...

Công đoàn BIDV quyết tâm tạo dựng nhiều dấu ấn đột phá mới, tiếp tục là điểm tựa vững chắc, mái nhà hạnh phúc của người lao động; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng BIDV trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực châu Á.

Đại diện Lãnh đạo TLĐLĐVN, NHNN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và BIDV chụp ảnh cùng Ban chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030

Để lãnh đạo Công đoàn BIDV đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, Đại hội đã thống nhất cao bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII, gồm 45 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.