Carlsberg Việt Nam được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam

Carlsberg Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam (thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ) tại Lễ trao giải chương trình đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2025

Đây là sự kiện uy tín thường niên do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm.

Bước sang năm thứ 10, CSI tiếp tục khẳng định vai trò là “la bàn” giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực ESG toàn cầu. Với hơn 130 chỉ số trong bộ tiêu chí, chương trình năm nay thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, thể hiện sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường trước yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết.

Ông Bùi Hữu Quang – Giám đốc Cấp cao phụ trách đối ngoại truyền thông và chiến lược của Carlsberg Việt Nam chia sẻ: “Danh hiệu này là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ của Carlsberg Việt Nam. Với chúng tôi, phát triển bền vững là một hành trình không có điểm dừng. Đó là sự gắn kết giữa kinh doanh và trách nhiệm, giữa tăng trưởng xanh và hành động vì cộng đồng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam vun đắp tương lai bền vững bằng những sáng kiến lấy con người làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài, hướng đến sứ mệnh “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”.

Từ những bước tiến trong vận hành

Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg luôn đặt phát triển bền vững làm trụ cột chiến lược, bắt đầu từ chính hoạt động sản xuất. Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là một ví dụ điển hình, không chỉ thể hiện năng lực sản xuất mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng.

Nhà máy tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tác động môi trường, điển hình như dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng, và nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC kết hợp năng lượng sinh khối để vận hành.

Toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến. Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Song song đó, Carlsberg Việt Nam còn là thành viên tích cực của Liên minh bao bì tái chế Việt Nam. Theo đó, đến năm 2026, công ty đặt mục tiêu đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg, tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới bao bì bền vững và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chung tay hành động vì cộng đồng

Không chỉ tập trung vào vận hành xanh, Carlsberg Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình hướng đến cộng đồng với dấu ấn sâu đậm nhất tại miền Trung - nơi gắn bó mật thiết với thương hiệu Huda.

Tiêu biểu là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, khởi động từ năm 2019, đã mang hơn 3.3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, hỗ trợ sinh kế cho khoảng 40.000 người. Vượt xa khuôn khổ chương trình cấp nước, sáng kiến này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần san sẻ với miền Trung – mảnh đất “đậm tình” gắn liền với hành trình phát triển của Carlsberg tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” được duy trì hơn một thập kỷ, trao gửi hơn 75.000 phần quà tới người dân ở 9 tỉnh miền Trung, giúp niềm vui ngày Tết trở nên trọn vẹn.

Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng

Gần đây nhất, khi miền Trung phải gánh chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất lịch sử, công ty đã nhanh chóng quyên góp 1.5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Bền vững khởi đầu từ con người

Với cộng đồng nội bộ, Carlsberg Việt Nam tập trung thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập, tạo môi trường làm việc đầy động lực cho đội ngũ, khuyến khích truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Một trong những kết quả tích cực được tạo nên là hơn 40% vị trí lãnh đạo tại công ty hiện do nữ giới đảm nhiệm.

Công ty cũng tự hào đồng hành cùng Liên Hợp Quốc thông qua việc chính thức ký kết Bộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (UN Women’s Empowerment Principles), thể hiện cam kết rõ ràng trong thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội nghề nghiệp công bằng cho mọi nhân viên.

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá, trở thành động lực để công ty bền bỉ kiến tạo giá trị bền vững cho con người và xã hội. 2025 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”; tháng 9/2025 với giải thưởng “Work the Nordic Way: Best Place to Work” do Hiệp hội Thương mại Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức; và đến tháng 11/2025 với giải thưởng “Community Impact - Doanh nghiệp vì cộng đồng” dành cho khối doanh nghiệp quy mô lớn…