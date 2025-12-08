Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giải cứu người mẹ dẫn con trai lên cầu cầu tự vẫn

Nguyễn Hoàn
TPO - Tổ tuần tra ban đêm thuộc Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện, giải cứu kịp thời người phụ nữ 26 tuổi dẫn con trai lên cầu Xi Măng với ý định nhảy sông quyên sinh.

Công an TP Hải Phòng cho biết tổ công tác thuộc công an phường Bạch Đằng vừa giải cứu thành công hai mẹ con có ý định nhảy cầu Xi Măng quyên sinh.

Rạng sáng 8/12, tổ công tuần tra đảm bảo ANTT phường Bạch Đằng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường trên địa bàn. Cảnh sát đã phát hiện khu vực gần lan can cầu Bạch Đằng có chiếc xe máy đổ nghiêng.

Trên lan can cầu có phụ nữ và bé trai có buộc dây màu xanh. Phát hiện sự việc, tổ cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời giữ, động viên người phụ nữ và cháu nhỏ về trụ sở.

nhay-cau.jpg
Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) kịp thời giải cứu hai mẹ con trên cầu Xi Măng.

Qua trao đổi, cảnh sát xác định người phụ nữ là T.T.L 26 tuổi) và con trai là N.P.B.A (4 tuổi). Người phụ nữ chia sẻ người chồng mới mất cách đây vài tháng nên bản thân bị ảnh hưởng tâm lý, suy nghĩ tiêu cực nên đi đến cầu Xi Măng với ý định nhảy xuống sông tự tử.

Sau khi được cảnh sát trấn an và động viên, chị T.T.L đã ổn định tâm lý, nhận thức lại hành vi của bản thân và cam đoan không hành động dại dột. Ngay sau đó, người này và bé trai được bàn giao cho người thân.


