Giáo dục

Google News

Công an vào cuộc vụ nam sinh Hải Phòng bị đánh gãy sống mũi

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách, TP Hải Phòng) vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức tạm dừng học 1 tuần đối với 4 học sinh tham gia đánh bạn gãy sống mũi trong thời gian chờ kết luận của cơ quan công an.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 2/10, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách) xác minh, làm rõ vụ việc nam sinh đánh nhau dẫn đến phải nhập viện. Chủ động phối hợp với gia đình trong công tác bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho học sinh.

Theo thông tin ban đầu, giờ tan trường chiều thứ 6 (27/9), em M.B.N (lớp 11) có va chạm với em P.T.A (lớp 10).

Trong giờ ra chơi chiều thứ 7 (28/9), em M.B.N lên lớp 10 gặp em P.T.A hẹn khi tan trường sẽ gặp nhau ở KĐT phía Tây để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai em học sinh đều không báo cáo giáo viên chủ nhiệm lớp, giám thị, bảo vệ và lãnh đạo nhà trường.

danh-nhau6.jpg
Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Hải Phòng) đánh bạn gãy sống mũi, phải nhập viện.

Khi gặp nhau tại điểm hẹn, đã xảy ra đánh nhau giữa em M.B.N và 4 học sinh khác. Sự việc được quay video và phát tán lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, nhà trường đã vào cuộc xác minh, kết quả thể hiện nam sinh M.B.N (trú xã Nam Sách, TP Hải Phòng) bị đánh. Bốn học sinh tham gia đánh bạn gồm: P.T.A, T.V.Q, V.T.D và N.X.H, cùng học khối 10 tại trường.

Nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm các lớp 10, phụ huynh và các em học sinh và yêu cầu các em viết bản tường trình để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường đã đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương hỏi thăm tình hình sức khỏe em M.B.N và trao đổi với phụ huynh học sinh. Qua trao đổi, nam sinh M.B.N bị gãy sống mũi, gãy xương huyền bàn tay trái.

Ngày 28/9, ban giám hiệu nhà trường đã đến Công an xã Nam Sách để trao đổi về sự việc trên và đề nghị sự phối hợp của lực lượng công an.

Ngày 29/9, nhà trường họp, quyết định kỷ luật bằng hình thức tạm dừng học 1 tuần đối với 4 học sinh tham gia đánh bạn trong thời gian chờ kết luận của Công an xã Nam Sách.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nam sinh Hải Phòng #đánh bạn #bạo lực học đường

