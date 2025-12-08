Tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự Đại hội XIV của Đảng

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 8/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 40 điểm cầu tỉnh/thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn.

Trong đó, nổi bật là tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược dài hạn.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIV bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có sự đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Trong đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ.

Triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo đúng chủ trương "có vào có ra", "có lên có xuống" trong công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu. Kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm…

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác kết nạp, công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác quản lý cán bộ, đảng viên...