Chuẩn bị thật tốt, tổ chức phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tham gia chuẩn bị thật tốt nội dung và tổ chức phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả các đồng chí, từ lãnh đạo văn phòng tới mỗi cán bộ, nhân viên.

Ngày 26/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác văn phòng cấp ủy là công tác đặc thù, mang tính tổng hợp, đòi hỏi sự trung thành, trung thực, tận tụy, kỷ luật, sự hy sinh thầm lặng, chu đáo, hiệu quả và trên hết là tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị, trực tiếp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở tất cả các cấp.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, hệ thống văn phòng cấp ủy đã khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp sắc bén, tin cậy của Đảng; các văn phòng đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài”, trung tâm tổng hợp, sàng lọc thông tin rất hữu hiệu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Nhấn mạnh tình hình trong nước và quốc tế thời gian tới sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, hệ thống văn phòng cấp ủy cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc ba định hướng lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy (ngày 18/10/2025).

“Kết quả, hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp vừa là mục tiêu, vừa là thước đo cho công tác của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy phải tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới, quan trọng của Trung ương và các tỉnh, thành ủy để thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đề ra.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan, thực sự là trung tâm điều phối, tổng hợp, bảo đảm tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia chuẩn bị thật tốt nội dung và tổ chức phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả các đồng chí từ lãnh đạo văn phòng tới mỗi cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; nắm chắc tình hình trong nước và thế giới để chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn, có tầm chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng, chưa có tiền lệ.

"Tham mưu cần nêu rõ vấn đề, đầy đủ phương án, nguồn lực, có lộ trình và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý, đề xuất vào các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy; tăng cường thông tin có tính dự báo và phát triển mới", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị.