Tổng Bí thư: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai trò 'nhạc trưởng'

TPO - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm.

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930- 18/10/2025); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Trung ương Đảng đã cùng hệ thống văn phòng cấp ủy tổ chức thực hiện khối lượng công việc rất lớn; tham mưu kịp thời, đảm bảo chất lượng hồ sơ; đổi mới cách thức tổ chức hội nghị, họp trực tuyến; nâng chuẩn văn thư, lưu trữ điện tử; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Tổng Bí thư lưu ý, bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững. Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của Nhân dân là thước đo. Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và có thành tích to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã của đất nước. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm.

Văn phòng Trung ương cần xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ. Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản. Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, trong thời gian tới Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.