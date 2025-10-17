Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

screen-shot-2025-10-16-at-81757-pm.png
Tổng Bí thư Tô Lâm

Việt Nam và Phần Lan có quan hệ hữu nghị hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973.

Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Liên minh châu Âu (EU).

Hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hội kiến Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ gặp các doanh nghiệp tiêu biểu và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Phần Lan #Quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục