Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Việt Nam và Phần Lan có quan hệ hữu nghị hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973.

Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Liên minh châu Âu (EU).

Hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hội kiến Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ gặp các doanh nghiệp tiêu biểu và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.