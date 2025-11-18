Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Trường Phong
TPO - Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Hội nghị quốc gia; thực hiện chu đáo công tác lễ tân, hậu cần; hoàn thiện sơ đồ bố trí chỗ ngồi của đại biểu chính thức và khách mời bảo đảm khoa học, hợp lý...

Sáng 18/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp Thường trực Tiểu ban để rà soát công việc và cho ý kiến về một số nội dung công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

tienphong-1811mrtu-8911.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau phiên họp ngày 24/10 đến nay. Đại diện UBND TP. Hà Nội báo cáo phương án trang trí các tuyến đường trên địa bàn và phương án tổ chức đoàn đại biểu Nhân dân chào mừng Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng cao nhất cho công tác phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Hội nghị quốc gia; thực hiện chu đáo công tác lễ tân, hậu cần; hoàn thiện sơ đồ bố trí chỗ ngồi của đại biểu chính thức và khách mời bảo đảm khoa học, hợp lý; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án đưa đón đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Về trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các khẩu hiệu tuyên truyền, bám sát nội dung văn kiện của Đảng và thể hiện rõ thành tố “Nhân dân".

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện phương án trang trí các tuyến đường tại Thủ đô, bảo đảm thẩm mỹ, hài hòa, trang trọng, thể hiện đúng tầm vóc sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Về thiết kế mẫu huy hiệu, khách mời…, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng tiến độ, đúng quy cách.

Đối với đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội, Thường trực Ban Bí thư giao Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lựa chọn đại biểu hài hòa bảo đảm về cơ cấu, độ tuổi, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, vùng miền; tổ chức chào mừng trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều trong khi khối lượng công việc lớn, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trường Phong
