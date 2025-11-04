Tọa đàm: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thấm đẫm tinh thần văn hóa hành động

report Đột phá về thể chế

Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS. Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là một Đại hội hướng vào thể chế, với thể chế về chính trị, thể chế về kinh tế, thể chế về văn hóa...

Trong khi đó, thể chế vẫn được xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nên phải tháo gỡ được điểm nghẽn thể chế này.

Ông ví dụ, với khoa học công nghệ, nhà nước đầu tư nhiều cho lĩnh vực này, nhưng nhiều phát minh xong thì “bỏ ngăn kéo”. Vì sao? Theo ông, không phải do mình không có đầu óc, cũng không phải không có tiền, mà bắt nguồn từ thể chế.

“Nếu không gỡ được chỗ đó thì vẫn lối cũ ta về”, bày tỏ điều này, ông Dũng cho rằng, nghị quyết đã thấy rõ nhất vấn đề của đất nước và tập trung tháo gỡ, và khái niệm thể chế cần phải được thể hiện rõ hơn.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng cũng đồng tình với nhận định, khoa học kỹ thuật “phải là động lực”, nhưng theo ông, khung của nó phải là mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tài nguyên, đầu tư, xuất khẩu, lao động giá rẻ…

“Chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng – gắn với trí tuệ của con người”, nhấn mạnh điều này, ông Dũng cho rằng, mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên tri thức, trí tuệ của con người. Điều này đòi hỏi thể chế khác và quan trọng là dữ liệu được quản trị, bảo vệ ra sao?

Cùng với đó, ông Dũng cũng mong muốn có thể chế tốt để người tài xuất hiện. Người Việt mình không thiếu người tài, nhưng phải hình thành thể chế để trọng dụng người tài. "Quan trọng nhất là Đảng phải tập trung vào người tài, chọn người tài”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, chọn người tài phải dựa vào sự “cạnh tranh công bằng”. Ngoài ra, đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào KPI để đảm bảo sự khách quan, công bằng.

Ngoài ra, ông Dũng cũng “hiến kế” cần hướng tới dữ liệu hóa hệ thống pháp luật, dùng hệ thống dữ liệu có gắn kết với nhau, để máy đọc được. Làm thế có thể mất 2 – 3 năm, nhưng kết quả, bất cứ cái gì xung đột, máy đọc được ngay lập tức. “Với trí tuệ nhân tạo, máy hiểu được hết. Như thế sẽ không còn xảy ra chồng chéo pháp luật”, ông Dũng nhìn nhận.