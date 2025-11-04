Tọa đàm: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thấm đẫm tinh thần văn hóa hành động

Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS. Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là một Đại hội hướng vào thể chế, với thể chế về chính trị, thể chế về kinh tế, thể chế về văn hóa...
Trong khi đó, thể chế vẫn được xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nên phải tháo gỡ được điểm nghẽn thể chế này.
Ông ví dụ, với khoa học công nghệ, nhà nước đầu tư nhiều cho lĩnh vực này, nhưng nhiều phát minh xong thì “bỏ ngăn kéo”. Vì sao? Theo ông, không phải do mình không có đầu óc, cũng không phải không có tiền, mà bắt nguồn từ thể chế.
“Nếu không gỡ được chỗ đó thì vẫn lối cũ ta về”, bày tỏ điều này, ông Dũng cho rằng, nghị quyết đã thấy rõ nhất vấn đề của đất nước và tập trung tháo gỡ, và khái niệm thể chế cần phải được thể hiện rõ hơn.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng cũng đồng tình với nhận định, khoa học kỹ thuật “phải là động lực”, nhưng theo ông, khung của nó phải là mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tài nguyên, đầu tư, xuất khẩu, lao động giá rẻ…
“Chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng – gắn với trí tuệ của con người”, nhấn mạnh điều này, ông Dũng cho rằng, mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên tri thức, trí tuệ của con người. Điều này đòi hỏi thể chế khác và quan trọng là dữ liệu được quản trị, bảo vệ ra sao?
Cùng với đó, ông Dũng cũng mong muốn có thể chế tốt để người tài xuất hiện. Người Việt mình không thiếu người tài, nhưng phải hình thành thể chế để trọng dụng người tài. "Quan trọng nhất là Đảng phải tập trung vào người tài, chọn người tài”, ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, chọn người tài phải dựa vào sự “cạnh tranh công bằng”. Ngoài ra, đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào KPI để đảm bảo sự khách quan, công bằng.
Ngoài ra, ông Dũng cũng “hiến kế” cần hướng tới dữ liệu hóa hệ thống pháp luật, dùng hệ thống dữ liệu có gắn kết với nhau, để máy đọc được. Làm thế có thể mất 2 – 3 năm, nhưng kết quả, bất cứ cái gì xung đột, máy đọc được ngay lập tức. “Với trí tuệ nhân tạo, máy hiểu được hết. Như thế sẽ không còn xảy ra chồng chéo pháp luật”, ông Dũng nhìn nhận.
Thể chế đã được cởi trói, chúng ta phải huy động cho toàn xã hội tinh thần quyết tâm, mạnh dạn. Phải khích lệ được doanh nghiệp dám làm, dám dấn thân.
Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Invet chia sẻ: Doanh nghiệp ông là đơn vị tư nhân đã hoạt động 25 năm trong nghiên cứu, bào chế các giải pháp bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm từ thủy sản...
25 năm trên thương trường nhưng từ khi có Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông cảm thấy rất "ấm và thấm", đây là chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.
Minh chứng thực tế cho hai Nghị quyết trên, ông Năm cho biết, nhờ cơ chế cởi mở, tập đoàn đã ứng dụng được nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước của các viện trường; cũng như được hợp tác với các nước bạn như Cuba để chuyển giao công nghệ khoa học về Việt Nam để ứng dụng.
"Hiện nay, chúng tôi mở ra một chương mới, đó là có thể đặt hàng, các nhà khoa học, viện trường với mong muốn chuyển hóa những công trình nghiên cứu thành của cải vật chất cho xã hội", ông Năm chia sẻ.
Ông Năm nói thêm, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngay tại nước nhà. Nếu mấy chục năm qua, các công ty FDI làm chủ cuộc chơi thì hiện nay tỷ lệ người Việt Nam làm chủ đã tăng lên. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình ra thế giới, mang trí tuệ, các công trình khoa học của mình lan tỏa ra khắp thế giới.
Nói về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong khối doanh nghiệp tư nhân, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Invet khẳng định "đây là mục tiêu khó nhưng không phải không thể". Riêng tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, tiếp nhận khoa học công nghệ mới của không chỉ trong nước và quốc tế và huy động được các cái lực lượng lao động chất lượng cao và đặc biệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào trong cái nghiên cứu và sản xuất, tự động hóa trong quá trình sản xuất.
Ông Năm cho rằng: Thể chế đã được cởi trói, chúng ta phải huy động cho toàn xã hội tinh thần quyết tâm, mạnh dạn. Phải khích lệ được doanh nghiệp dám làm, dám dấn thân.
"Rất mong các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính sách chiến lược của quốc gia thấu hiểu được mong muốn, khát vọng của doanh nghiệp Việt, chúng tôi cam kết toàn tâm toàn lực làm giàu cho đất nước và cống hiến cho đất nước này để mong muốn đất nước phát triển, hùng cường", ông Năm bày tỏ.
Nhiệm kỳ Đại hội XIV có yêu cầu rất cao về khát vọng phát triển đất nước, với nhiều nội dung mới, quan trọng, “là đòi hỏi mang tính thời đại”.
Giới thiệu những điểm mới nổi bật của Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIV có yêu cầu rất cao về khát vọng phát triển đất nước, với nhiều nội dung mới, quan trọng, “là đòi hỏi mang tính thời đại”.
Vì thế, dự thảo văn kiện, dự thảo nghị quyết phải có tầm nhìn, định hướng khát vọng khác, suy nghĩ khác, hành động khác, cách làm khác. Đó là những yêu cầu rất đặc biệt nên cách thức thể hiện là ngắn gọn, rõ, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, tính hành động cao, giảm một số yếu tố có tính chất hàn lâm.
Từ dự thảo ban đầu, báo cáo chính trị dài hơn 100 trang, đến dự thảo cuối cùng trước khi xin ý kiến nhân dân còn 46 trang. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm là những gì có thể làm được thì mới viết, những gì yêu cầu mới thì mới viết, còn những gì có sẵn thì thôi.
Cho đến giờ phút này chúng tôi tương đối bằng lòng với nội dung và cách thức thể hiện trong dự thảo các văn kiện. Tất nhiên vẫn phải biên tập tiếp. Sau khi lấy ý kiến toàn dân, ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi sẽ ngồi lại biên tập, trước khi trình ra Ban chấp hành Trung ương.
Dự thảo văn kiện lần này được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là sự đổi mới hết sức ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa, thể hiện tinh thần “hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”.
Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS. Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao chủ đề mà Báo Tiền Phong hướng đến: “Hành động hôm nay - Thịnh vượng ngày mai”.
Trong dự thảo lần này, lĩnh vực nào, cũng thấy bóng dáng văn hóa. Ngay an ninh quốc phòng cũng thể hiện rất rõ - thế trận lòng dân. Chỉ có lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới nói như vậy. Nhờ thế trận lòng dân này, đất nước chúng ta mới trường tồn, mới có vị thế ngày hôm nay.
Hay là vấn đề đề chuyển đổi số cũng rất mới. Không phải nước nào còn khó khăn như chúng ta cũng đã quan tâm lĩnh vực này. Chuyển đổi số nhờ vào ai, phải nhờ vào tuổi trẻ. Với tư tưởng hành động như vậy, ngay sau Đại hội Đảng cần phải có nghị quyết chuyên đề về thanh niên.
Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới tư duy và mục tiêu giáo dục. Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức mà là ứng dụng, biết sáng tạo, biết thuyết phục người khác - muốn đi xa phải đi cùng nhau.
Trong dự thảo nghị quyết cũng xây dựng chương trình hành động để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây là điểm đổi mới hết sức quan trọng, bởi nghị quyết không đi vào cuộc sống thì cũng mới chỉ dừng lại ở mức ban hành, tuyên truyền.
Do đó, tinh thần không để nghị quyết nằm trên giấy, phải hành động ngay là một tinh thần cần phát huy. Thế hệ trẻ - những người quyết định tương lai của dân tộc, chúng ta hãy tìm họ, trao cho họ, để họ làm. Tuổi trẻ vừa vững vàng, vừa sáng tạo, vừa có khả năng làm tốt. Hãy tin vào tuổi trẻ.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ: Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc định hướng cho con đường phát triển của đất nước. Và trước mỗi kỳ Đại hội, việc công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng.
Mỗi góp ý, của nhân dân dù nhỏ, cũng là một phần của trí tuệ tập thể, là mỗi sáng kiến từ thực tiễn cuộc sống được gửi gắm vào những định hướng chiến lược của đất nước, giúp văn kiện phản ánh đúng thực tiễn, nguyện vọng và lợi ích của dân. Với tinh thần đó, Tổng Biên tập báo Tiền Phong mong muốn các đại biểu không chỉ góp ý vào nội dung Văn kiện mà còn góp ý vào cả dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Để các quyết sách đổi mới sau khi được Đại hội thông qua sẽ sớm đi ngay, đi thẳng vào cuộc sống, giúp tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
"Từ cuộc tọa đàm hôm nay, những ý kiến tâm huyết sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tinh thần đổi mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, cũng như gợi mở những giải pháp thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu văn kiện đề ra", ông Phùng Công Sưởng nói.
Với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu, khách mời từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu Quốc hội.
Với chủ đề: “Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”, tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Các văn kiện trình Đại hội XIV lần này, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
Ngoài những điểm mới nổi bật nhất là về cách thức thiết kế, xác định tầm nhìn, mục tiêu, tư duy phát triển, lần đầu tiên dự thảo văn kiện kèm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Chương trình hành động chỉ rõ các chương trình, đề án, dự án cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa phương, chỉ rõ tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Với những điểm đổi mới nổi bật trong dự thảo văn kiện, thông qua các ý kiến, cuộc tọa đàm sẽ truyền đi thông điệp về trách nhiệm và khát vọng đổi mới, cổ vũ tinh thần dấn thân, hành động, thúc đẩy các cấp, các ngành cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.