Xã hội

Chìm sà lan trên sông Tiền, 2 người mất tích

Cảnh Kỳ
TPO - Sau khi chìm sà lan, hai vợ chồng được người dân phát hiện và cứu vào bờ, 2 người còn lại mất tích.

Chiều 18/10, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ việc chìm sà lan trên sông Tiền đoạn qua ấp Bến Cát, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long.

tp-song.jpg
Nguyên nhân vụ việc do sóng to, gió lớn, nước chảy xiết. Ảnh minh họa.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 16/10, trên tuyến sông Tiền đoạn thuộc ấp Bến Cát, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long, anh T.V.H (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan biển kiểm soát SG7337 vận chuyển cát vào bờ để neo đậu bất ngờ bị chìm.

Lúc này trên sà lan có 3 người đi cùng gồm N.T.Q (SN 1998, vợ anh Hùng); T.V.S (SN 2004, em ruột Hùng) và T.K.M (SN 2024, con của Hùng), cùng ngụ tỉnh Ninh Bình.

Hậu quả, T.V.S và T.K.M mất tích, riêng T.V.H và vợ (N.T.Q) được người dân kịp thời phát hiện cứu vào bờ, chưa xác định được tài sản thiệt hại.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành tìm kiếm người mất tích.

Đến khoảng 23h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể T.K.M bàn giao cho gia đình.

Bước đầu xác định, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do sóng to, gió lớn, nước chảy xiết nên trong lúc anh T.V.H điều khiển sà lan từ khu vực mỏ cát vào bờ thì bị chìm.

Cảnh Kỳ
