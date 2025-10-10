Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Được ông P. mời vào nhậu, nhưng do có mâu thuẫn từ trước, Dương Văn Tạo lấy dao giấu trong túi quần đâm liên tục 3 nhát vào người khiến ông P. tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Dương Văn Tạo (SN 1966, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Dương Văn Tạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 4/10, ông N.V.H. và ông N.V.P. (cùng phường Phú Khương) tổ chức nhậu tại nhà. Thấy Dương Văn Tạo đi ngang, ông P. rủ vào nhậu chung.

Do có mâu thuẫn từ trước, Tạo lấy dao nhọn giấu trong túi quần đâm liên tục 3 nhát vào người ông P. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Tạo. Tại cơ quan công an, Tạo đã khai nhận hành vi phạm tội.

