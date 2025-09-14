Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an thông tin vụ người đàn ông dùng búa đánh phụ nữ, sau đó lao vào xe tải

Cảnh Kỳ
TPO - Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ, sau đó ra quốc lộ rồi va chạm với xe tải tử vong, ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Long có thông tin về vụ việc.

Theo đó, khoảng 9h ngày 12/9, tại xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm từ trước, ông N.T.L. (SN 1970, ngụ xã Trà Ôn) đã dùng búa đập vào đầu của chị N.T.H.X. (SN 1980, ngụ cùng xã). Sau đó L. bỏ trốn khỏi địa phương.

vl-1144.jpg
Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Đến 5h ngày 13/9, trên Quốc lộ 54, đoạn qua xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, người dân phát hiện ông N.T.L. bị tai nạn giao thông do va chạm với xe tải. Vụ tai nạn làm ông N.T.L. tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Vĩnh Long bước đầu xác định, khi ô tô tải đến đoạn trên, ông N.T.L. đang đứng lề phải đường đã nhảy vào gầm xe ô tô tải dẫn tới tử vong.

Với chị X, đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Cảnh Kỳ
