Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc một người đàn ông dùng búa đánh một phụ nữ, sau đó được cho lao vào xe tải tự tử.

Trước đó, trưa 12/9, ông N.T.L. (52 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa đánh vào đầu bà N.T.H.X. (45 tuổi, ngụ cùng xã). Bà X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.

vl-1144.jpg
Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Cuối giờ chiều 13/9, khi đang điều khiển ô tô trên Quốc lộ 54 đến đoạn xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, ông L. xuống xe rồi xảy ra va chạm với ô tô tải tử vong. Tình huống ông L. lao vào xe tải bị nghi là hành động tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Cảnh Kỳ
#lao vào xe tự tử #đánh phụ nữ #tự tử #điều khiển xe ô tô #tử vong #mâu thuẫn tình cảm

Cùng chuyên mục