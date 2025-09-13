Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiếp nhận 3 người bị lừa sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo

Cảnh Kỳ
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất.

Các công dân được tiếp nhận gồm D.H.Đ (sinh năm 2002, ngụ xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long), P.L.M.Q (sinh năm 2002) và N.T.A (sinh năm 2003), cùng ngụ phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi tiếp nhận, 3 công dân được đưa về Vĩnh Long.

vl-7150.jpg
Cơ quan chức năng tiếp nhận thủ tục từ Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc, các công dân trên cho biết, khoảng tháng 3/2025, đọc được trên mạng xã hội thông tin tuyển dụng làm việc nước ngoài lương cao nên đã liên hệ tìm việc. Sau đó, 3 người được đưa sang Campuchia, phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, nếu không thực hiện hoặc không đạt chỉ tiêu sẽ bị hành hạ, đánh đập...

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, các trường hợp như trên vì thiếu hiểu biết, tin theo những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, sập bẫy các đối tượng và bị lừa sang Campuchia, đưa vào làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, tổ chức lừa đảo công nghệ cao, nhiều trường hợp bị giam lỏng, cưỡng ép thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật...

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài, không cần trình độ”. Khi có nhu cầu việc làm nên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh sang nước ngoài lao động trái phép, cần nhanh chóng thông báo với cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

vl2.jpg
Các công dân được tiếp nhận trở về địa phương.
Cảnh Kỳ
