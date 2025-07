Công an kịp thời ngăn nam sinh rơi vào bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’

TPO - Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ nam thanh niên bị dụ dỗ bỏ nhà ra các tỉnh phía Bắc để đi làm “việc nhẹ, lương cao” thông qua mạng xã hội.

Theo Công an xã Thạch Xuân, tối 6/7, đơn vị nhận được trình báo của anh N.Q.Đ (trú thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân) về việc con trai là N.V.H (SN 2007), vừa thi tốt nghiệp THPT xong ít ngày, bất ngờ đặt vé xe khách ra Bắc tìm việc làm mà không nói rõ địa chỉ, mục đích. Gia đình lo lắng, can ngăn nhưng không được nên đã cầu cứu lực lượng công an.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an xã Thạch Xuân nhanh chóng phối hợp với người thân và nhà xe mà H. đặt vé, kịp thời ngăn chặn, thuyết phục H. trở về an toàn.

Làm việc với công an, N.V.H cho biết, đã chủ động tìm việc làm trên Facebook và bị cuốn vào những lời chào mời hấp dẫn từ các đối tượng không quen biết.

Những người này giới thiệu có nhiều công việc ở Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh… với nội dung quen thuộc như “việc nhẹ, lương cao”, “có chỗ ăn ở, thưởng tăng ca”, “có xe đưa đón”.

Thấy H. thiếu tiền vé, nhóm đối tượng còn chuyển khoản trước một nửa chi phí với lý do “giúp đỡ em nhỏ mới ra trường, thương em sớm lo cho gia đình”.

Theo Công an xã Thạch Xuân, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn thường xuyên xảy ra. Các đối tượng thường giả mạo doanh nghiệp lớn, trung tâm môi giới việc làm uy tín để dụ dỗ người trẻ đi lao động trái phép, sau đó cưỡng ép tham gia các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc đòi tiền chuộc từ gia đình. Người không làm theo sẽ bị đánh đập, bỏ đói, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau khi được tuyên truyền, phân tích, em H. đã nhận thức được thủ đoạn của các đối tượng và hứa từ bỏ ý định đi theo lời dụ dỗ trên mạng.

Công an xã Thạch Xuân khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên mới ra trường, cần hết sức cảnh giác với các thông tin việc làm “việc nhẹ, lương cao” lan truyền trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi thiếu minh bạch, không rõ địa chỉ, hợp đồng. Khi có nhu cầu xuất khẩu lao động hoặc tìm việc làm, cần tìm đến các đơn vị giới thiệu việc làm hợp pháp, có uy tín để được tư vấn rõ ràng.