Khởi tố đối tượng rủ bạn sang Campuchia làm ‘việc nhẹ, lương cao’

TPO - Ngày 30/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.