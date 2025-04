Tài xế kể về nữ hành khách bị dụ 'việc nhẹ, lương cao' đặt xe từ Bình Định đến cửa khẩu Mộc Bài

TPO - Nhận thấy hành khách là cô gái trẻ đi một mình, không mang hành lý và cho biết sẽ có người trả tiền khi đến nơi, tài xế nghi ngờ sự bất thường nên đã trình báo công an, qua đó kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu mua bán người.

Ngày 24/4, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Trương Quốc Sỹ - Trưởng Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, đã có văn bản báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị biểu dương và khen thưởng anh Lương Quang Kiệt - tài xế taxi, vì đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc một công dân bị dụ dỗ sang Campuchia, có dấu hiệu mua bán người.

Trao đổi với PV, anh Lương Quang Kiệt (SN 1994, TP. Quy Nhơn) kể lại, khoảng 11h ngày 11/4, anh có nhận được cuốc xe qua ứng dụng, nữ hành khách đặt đón tại xã Phước An điểm đến là cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Theo anh Kiệt, tổng tiền cuốc xe là hơn 5,7 triệu đồng. Khi đến nơi, thấy khách đi một mình, không mang hành lý và cho biết sẽ có người trả tiền khi đến nơi.

“Tôi cũng nghi ngờ, sợ em bị lừa đảo nên cũng có khuyên, tuy nhiên thấy em vẫn nhất quyết đi. Tôi cố tình nói tăng thêm số tiền cần phải thanh toán trước để xem tình hình thế nào. Em này có gọi cho một người nào đó, rồi đưa cho tôi nói chuyện, người này bảo chở tới gần cửa khẩu Mộc Bài sẽ chuyển đầy đủ tiền. Tôi bảo là không được. Sau đó thấy em này có nhắn tin, người này kêu hủy cuốc đi xe khác”, anh Kiệt kể.

Anh Kiệt chia sẻ thêm, nghĩ cô gái có thể đang bị lừa, sau khi hủy chuyến xe thì vẫn có thể đặt cuốc xe khác với một tài xế nào đó để đi đến cửa khẩu nên anh quyết định trình báo với Công an xã Phước An để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định hành khách là em N.T.K.T (SN 2007, xã Phước An) bị đối tượng lạ dụ dỗ qua mạng xã hội sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng.

Xác định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, Công an xã Phước An đã tiến hành xác minh, đồng thời gặp gỡ tuyên truyền, giải thích để em T. và gia đình hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo.

Theo đó, tại buổi làm việc, em T. và gia đình cùng cam kết sẽ không tin theo các đối tượng lừa đảo xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc.

Trưởng Công an xã Phước An nhấn mạnh hành động cảnh giác, kịp thời của anh Kiệt rất đáng được biểu dương và nhân rộng.