Hà Nội tuyên dương cán bộ Công an xã tiêu biểu

TPO - Ngày 16/1, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh cán bộ Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Chương trình giao lưu, tôn vinh cán bộ Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 được tổ chức nhằm kịp thời ghi nhận, động viên việc làm ý nghĩa, cách làm hay của lực lượng Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đã đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tích chung của CATP trong năm 2024.

Theo thống kê của CATP, từ khi triển khai Nghị quyết số 12, Chỉ thị số 11 đến nay, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, xác minh đối với hơn 7.000 tin báo, tố giác về tội phạm; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện, thị xã hơn 10.000 văn bản với nhiều nội dung để giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Công an huyện, thị xã, với Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an xã cũng xây dựng các kế hoạch, chuyên đề phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn; triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo đảm đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... được các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mặc dù mới được kiện toàn, thành lập đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với Công an cấp xã, các đoàn thể và tổ chức quần chúng, tham gia các hoạt động tuần tra kiểm soát; cứu nạn, cứu hộ...

Lực lượng Công an xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về an ninh trật tự; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân, qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky mong rằng, thời gian tới, lực lượng CATP tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thật sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

“Đối với các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng Công an xã, thị trấn; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được biểu dương, khen thưởng, tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực cống hiến, sáng tạo. Đặc biệt, lan toả những việc làm tốt, những giá trị tốt đẹp của người Hà Nội nói chung và người chiến sĩ Công an Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội bình yên”, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Tại chương trình, 33 đơn vị là Công an xã, thị trấn thuộc CATP được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” cấp xã, thị trấn năm 2024”; 48 tập thể, 191 cá nhân được CATP tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2024.