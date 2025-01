TPO - Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh, đoàn viên thanh niên cần phát huy tính sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; từng bước xây dựng lớp thanh niên Công an ưu tú, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Chiều 13/1, Ban Thanh niên CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng hành cùng thanh niên Công an xã

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND cho biết, trong năm qua, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ CAND ngày càng bám sát và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Tuổi trẻ CAND đã xung kích, tiên phong trong ứng dụng khoa học và chuyển đổi số lan toả sâu rộng, trực tiếp góp phần triển khai hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Riêng đối với phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ Bộ Công an đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược về an ninh trật tự; chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia khắc phục hậu quả của Bão số 3.

Ngoài ra, tuổi trẻ Bộ Công an cũng tập trung đồng hành, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, thanh niên Công an xã, thị trấn, nhất là các xã biên giới, hải đảo, khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác định hướng, tư vấn, giáo dục và giới thiệu việc làm cho thanh niên là chiến sĩ nghĩa vụ sau khi xuất ngũ. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của thanh niên Công an trong tham gia củng cố hệ thống chính trị và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.

Tuổi trẻ Bộ Công an cũng chủ động tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trong CAND. Tập trung tham mưu ban hành Quy chế giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong CAND, qua đó hoàn thành triển khai 5/5 chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2022 - 2030.

Với những kết quả nổi bật đó, tuổi trẻ Bộ Công an đã vinh dự được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Ban Thanh niên CAND được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Thanh niên CAND đã phát động phong trào thi đua năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Công an nhân dân tự hào, vững tin theo Đảng” và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm 2025 cũng như chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xây dựng lớp thanh niên Công an ưu tú

Tại hội nghị, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị, trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an cần gắn kết hài hòa các phong trào thi đua, các chương trình công tác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát huy thế mạnh của Ban Thanh niên CAND trong triển khai phong trào, đặc biệt là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023-2028”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”.

"Đặc biệt, cần đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kiến thức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chủ trương, đề án, chương trình phát triển thanh niên Công an nhân dân", anh Cương nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, trong năm 2025, tuổi trẻ Công an cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào các công trình, phần việc góp phần ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Công an.

"Đặc biệt, cần đa dạng hoá các hoạt động đồng hành với đoàn viên, thanh niên như tập trung hỗ trợ nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng số cho thanh niên Công an. Định hướng, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phát huy tính sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; từng bước xây dựng lớp thanh niên Công an ưu tú, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế", Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Tuổi trẻ Công an cũng cần là lực lượng chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế với thanh niên Công an, cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới. Tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công tác tại xã, thị trấn về điều kiện công tác, sinh hoạt và đời sống văn hoá tinh thần, nhất là các xã biên giới, trọng điểm về an ninh trật tự.