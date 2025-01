Nhặt được xấp tiền, hai nam sinh lớp 6 trình báo công an

TPO - Đang đi trên đường, hai nam sinh lớp 6 nhặt được xấp tiền. Cả hai nhanh chóng đem đến công an trình báo, nhờ tìm và trao trả cho chủ sở hữu.

Ngày 13/1, Công an thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) cho biết, đang tìm người đánh rơi số tiền mà hai học sinh trên địa bàn nhặt được.

Theo đó, chiều 11/1, em Nguyễn Lê Hoàng và Trần Xuân Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) nhặt được số tiền hơn 10 triệu đồng, khi đang đi trên đường.

Ngay sau đó, hai em nhanh chóng đem số tiền nhặt được đến trình báo và nhờ Công an thị trấn Đức An xác minh, tìm chủ sở hữu để trao trả lại.

Sau khi tiếp nhận, Công an thị trấn Đức An đã tiến hành xác minh và thông báo rộng rãi ai là chủ sở hữu số tiền bị rơi, liên hệ Công an thị trấn Đức An.

Theo Công an thị trấn Đức An, hành động nhặt được của rơi trả lại người bị mất của hai em là tấm gương tốt, xứng đáng để cho mọi người học tập, noi theo và lan tỏa rộng rãi.