Hành động đẹp của hai học sinh khi nhặt được hơn 16 triệu đồng và cặp nhẫn vàng

TPO - Sau khi nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 16 triệu đồng tiền mặt và cặp nhẫn vàng, 2 em học sinh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhờ công an tìm chủ nhân để trả lại tài sản.

Ngày 6/11, Công an xã Hương Long (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức trao trả tài sản cho người bị đánh rơi là chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1985, trú tại xã Hương Long).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trên đường đi học, em Nguyễn Lê Anh Dũng (học lớp 9 trường, THCS Phú Gia) và em Lê Nguyễn Linh Đan (học lớp 10, trường THPT Hàm Nghi), cùng trú tại thôn 9, xã Hương Long nhặt được một chiếc ví.

Ngay sau đó hai học sinh đã đến cơ quan công an để nhờ tìm, trả lại người đánh mất. Qua kiểm tra, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân, cùng hơn 16 triệu đồng tiền mặt và cặp nhẫn vàng. Sau khi xác minh được chủ tài sản trên, Công an xã Hương Long đã tổ chức trao trả.

Tại cơ quan công an, chị Dung đã nhận đầy đủ toàn bộ tài sản bị đánh rơi và gửi lời cảm ơn hành động đẹp của hai em học sinh và lực lượng công an hỗ trợ.

Theo Công an xã Hương Long, hành động của hai em học sinh rất đáng biểu dương. Riêng cá nhân Nguyễn Lê Anh Dũng đây là lần thứ 2 em nhặt được tài sản và trả lại người đánh rơi.