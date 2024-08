Nam sinh trả lại 20 triệu đồng nhặt được, hơn 1 tháng chưa ai đến nhận

TPO - Một học sinh ở Đắk Nông đã nhặt được 20 triệu đồng nhưng hơn 1 tháng qua vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Ngày 9/8, Công an thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận số tiền 20 triệu đồng từ một học sinh nhặt được tại địa bàn.

Đó là em Nguyễn Ngọc Vũ (SN 2013) - con ông Nguyễn Ngọc Thắng, trú tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 7/2024, cháu Vũ nhặt được số tiền trên tại nhà nghỉ của gia đình. Sau đó gia đình cháu tìm cách trả lại số tiền trên cho người đánh rơi nhưng chưa ai đến nhận.

Do vậy, gia đình cùng cháu Vũ đem số tiền trên giao nộp cho Công an thị trấn Đức An để tìm người sở hữu.

Sau khi tiếp nhận, Công an thị trấn Đức An đã thông báo rộng rãi, ai là chủ sở hữu liên hệ Công an thị trấn Đức An để nhận lại tiền.